AP Türkiye Raportörü Amor'dan 'Fatih Altaylı' kararına tepki

27.11.2025 17:05:00
Haber Merkezi
AP Türkiye Raportörü Amor, tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'ya verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası için, "Tamamen saçma; rejimin en ufak eleştiriyi, hatta sadece Türkiye tarihine yapılan basit göndermeleri bile bastırmaya çalışmasının bir başka örneği" yorumunu yaptı

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'nın 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin X hesabından açıklamada yaptı. Gazete Oksijen'de yer alan habere göre Amor, “Bugün Türk gazeteci Fatih Altaylı ünlü YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik iddia edilen bir tehdit nedeniyle 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Bu tamamen saçma; rejimin en ufak eleştiriyi, hatta sadece Türkiye tarihine yapılan basit göndermeleri bile bastırmaya çalışmasının bir başka örneği" ifadelerini kullandı. 

Gazeteci Fatih Altaylı, 20 Haziran'da YouTube kanalında yayımlanan videosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'tehdit içerdiği' öne sürülen ifadeler gerekçe gösterilerek başlatılan soruşturma kapsamında 21 Haziran'da gözaltına alındı. 22 Haziran'da tutuklanan Altaylı hakkında hazırlanan iddianamede ‘cumhurbaşkanını tehdit’ suçlamasıyla beş yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istendi.

3 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıkan Altaylı'nın tutukluluğunun devamına karar verildi. Deneyimli gazeteci, bu kararın ardından YouTube yayınlarına ve yazılarına ara verdi. Fatih Altaylı, davanın bugün görülen duruşmasında 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 'kaçma şüphesiyle' tutukluğunun devamına hükmedildi. Kararın açıklanmasının ardından Altaylı, elindeki dosyayı ve notları havaya fırlatarak salondan ayrıldı.

