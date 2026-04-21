Apple'ın CEO'su Tim Cook görevden ayrılacak: Tarihi açıklandı

Apple'ın internet sitesinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 1 Eylül 2026 itibarıyla Tim Cook'un yaklaşık 15 yıldır yürüttüğü görevinden ayrılacağı ve yönetim kurulu başkanı olacağı, yerine de Apple'da Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus'un CEO'luk görevine getirileceği ifade edildi.

Bu geçişin uzun süredir planlandığı aktarılan açıklamada, Cook'un bu süreçte dünya çapındaki politika yapıcılarla iletişim kurmak da dahil olmak üzere şirketin bazı yönlerine yardımcı olacağı belirtildi.

Cook'un 1998'de şirkete katıldığı, 2011'de CEO olduğu ve görev süresi boyunca yeni ürün kategorilerinin yanı sıra şirketin sağladığı birçok hizmetin hayata geçirilmesini denetlediği aktarıldı.

Açıklamada, Ternus'un 2001'de Apple'ın ürün tasarım ekibine katıldığı, 2013'te Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı olduğu ve 2021'de üst yönetim ekibine girdiği, şirkete ait birçok ürünün geliştirilmesinde rol oynadığı aktarıldı.