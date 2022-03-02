Apple'dan Rusya yaptırımı!
Apple'ın Rusya'daki resmi internet sitesinden yapılan bütün satışlar durduruldu. Öte yandan Rusya merkezli medya kuruluşlarının mobil uygulamalarına artık App Store'dan erişilemiyor.
Teknoloji şirketi Apple internet sitesine girildiğinde, Rusya'ya yönelik teslimatların artık gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.
Şirket ayrıca ülkeye tüm ihracatı durdurduğunu ve Apple Pay ve diğer hizmetlerin kullanımını sınırladığını söyledi.
Apple ayrıca Rusya merkezli medya kuruluşları olan RT News ve Sputnik News’in Rusya dışında artık indirilemeyeceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, harita uygulamasında trafik bilgilerinin ve canlı olayların aktarımının engellendiği de ifade edildi.
Bu uygulamaları indirmek isteyen kullanıcılar, Türkiye'de de "Bu öğe artık mevcut değil" uyarısı ile karşılaşıyor.
ABD ve Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle, ülkeye yönelik kapsamlı ekonomik yaptırımlar yürürlüğe koymuştu.
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