Arap basınından 'Esad'ın kardeşi ve istihbarat şefi Kandil Dağı'nda' iddiası

Yayınlanma: 17.12.2024 - 18:10

Güncelleme: 17.12.2024 - 18:10

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya ve Al Hadath (El-Hades) kaynakları, devrik lider Beşar Esad'ın eski Ulusal Güvenlik Müdürü Ali Memlük ve kardeşi Mahir Esad'ın, Kuzey Irak'ta, terör örgütü PKK kamplarının da bulunduğu 'Kandil Dağı' bölgesinde olduklarını öne sürdü.

Mahir Esad'ın Irak'a, 'Akkaşat' bölgesinden İranlı danışmanlarla birlikte giriş yaptığı, daha sonra Irak’ın Süleymaniye kentine geçerek, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafel Talabani'nin himayesine girdiği iddia edildi.

Esad ve Memlük'ün, bulundukları bölgede, İran Devrim Muhafızları ve Lübnan Hizbullahı yetkilileriyle yoğun toplantılar yaptıkları kaydedildi.

IRAK İDDİALARI YALANLADI

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Mikdad Miri ise bugün yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada yer alan, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kardeşi Mahir'in Irak topraklarında bulunduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını" savundu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdurrahman daha önce, Mahir Esad’ın "Irak’tan Rusya’ya helikopterle nakledildiğine dair" haberler olduğunu söylemişti.

LÜBNAN: TAKİP EDİYORUZ

Öte yandan, Lübnan İçişleri Bakanı Bassam Mevlavi, Lübnan’a yasa dışı yollarla giren Suriyelilerin takip edildiğini açıkladı.

Yasal yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlenen Esad'ın basın danışmanı Buseyne Şaban’ın ise Beyrut Havalimanı üzerinden ülkeyi terk ettiği duyuruldu.

Şaban'ın nereye gittiğine ilişkin bir bilgi verilmedi.

Reuters, Esad'ın ülkeden ayrılmadan önce basın danışmanı Buseyna Şaban’ı arayarak, "evine gelip bir konuşma yazmasını istediğini," ancak "Şaban'ın eve geldiğinde kimseyi bulamadığını" iddia etmişti.

ALİ MEMLÜK KİMDİR?

Ali Memlük, bir dönem Suriye güvenlik teşkilatı Muhaberat'ın, zirvesindeki isimdi. Son zamanlarda hasta olduğu ve Esad tarafından tasfiye edildiği yönünde söylentiler çıkmış, ayrıca, Rusya ile İran arasındaki bir anlaşmazlık sonucu kaybolduğu da öne sürülmüştü.

Daily Telegraph, 2015 yılında, Esad'ın Memlük'ü darbe planlamakla suçlayarak ev hapsine aldığını iddia etmişti. Suriye Haber Ajansı SANA ise Memlük’ün "sağlığının yerinde olduğunu ve görevine devam ettiğini" belirten bir 'yalanlama' yayınlamıştı.

Bir başka iddiaya göre ise Ruslar, kilit güvenlik rollerinin yanı sıra daha büyük siyasi sorumluluklar üstlenmesi için Memlük'ü hazırlıyordu.

1949 yılında Şam’da doğan ve köklü bir aileden gelen Memlük, Esad'ın kara kutusu ve Baas yönetiminin en güçlü ve gizemli figürlerinden biri kabul edilmekte.

MAHİR ESAD KİMDİR?

Baas hükümeti çökmeden önce Suriye Ordusu Dördüncü Zırhlı Tümeni'ne komuta eden ve Beşar Esad'ın küçük kardeşi Mahir Esad, uluslarası raporlarda, Suriye'de 'yasadışı işler' yürütmekle suçlanıyordu.

Bunların başında, özellikle Ortadoğu'da yaygın bir tür uyuşturucu hap olan 'captagon' üretimi ve ticareti gelmekteydi.

Fransa, Ağustos 2013'te Duma ve Doğu Guta bölgelerinde düzenlenen ve 1000'den fazla kişinin ölümüne yol açan kimyasal saldırılarla bağlantılı olarak hakkında tutuklama emri çıkardı.

İsrail kaynakları, Mahir Esad'ın, İsrail tarafından düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğünü öne sürdü. Fakat bu bilgi, hiçbir zaman teyit edilemedi.