Suriye'de herkesin konuştuğu ölüm listesi: Kimler sağ, kimler kayıp?

MAHİR ESAD (TÜMGENERAL, ESAD'IN KARDEŞİ)

Dördüncü Zırhlı Tümen'in komutanı ve Beşar Esad'ın küçük kardeşi olan Mahir, devrik lider Esad'ın en güvendiği isimlerden biriydi. Uluslarası raporlarda, Suriye'de 'yasadışı işler' yürütmekle suçlandı. Bunların başında, özellikle Ortadoğu'da yaygın bir tür uyuşturucu hap olan 'captagon' üretimi ve ticareti gelmekteydi.

Fransa, Ağustos 2013'te Duma ve Doğu Guta bölgelerinde düzenlenen ve 1000'den fazla kişinin ölümüne yol açan kimyasal saldırılarla bağlantılı olarak hakkında tutuklama emri çıkardı. İsrail kaynakları, Mahir Esad'ın, İsrail tarafından düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğünü öne sürdü.

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