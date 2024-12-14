Esad'ın Suriye'yi nasıl terk ettiğinin ayrıntıları ortaya çıktı... Son sözleri ne oldu?

"EVİNE GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ" FAKAT...

Reuters'ın, Esad’ın Suriye'deki son günlerine ve saatlerine dair bilgi sahibi olan 14 kişiyle yaptığı görüşmeler, Esad’ın 24 yıllık iktidarını sürdürmek adına dış yardım talep ettiğini, ancak bu yardım gelmeyince kimseye haber vermeden Suriye’den ayrıldığını ortaya koyuyor.

Bu kaynaklar arasında, Esad’ın yakın çevresinden danışmanlar, diplomatlar, güvenlik yetkilileri ve üst düzey İranlı yetkililer bulunuyor. Çoğu, hassas konuları özgürce tartışabilmek adına isimlerinin gizli tutulmasını talep etti.

Kaynaklardan aktarılan bilgilere göre Esad, Cumartesi günü işini bitirdiğinde, başkanlık ofisindeki yöneticisine evine gideceğini söyledi, ancak doğrudan havaalanına yöneldi.

Yakın çevresinde yer alan bir danışman, Esad'ın medya danışmanı Buthaina Şaban’ı arayarak, "evine gelip bir konuşma yazmasını istediğini" belirtti.

Ancak Şaban eve geldiğinde kimseyi bulamamıştı.