‘Araplar sonucu değiştirebilir’
ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimi için geri sayım sürüyor. Eski başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Michigan mitinginde, ülkesinin İsrail ve Gazze politikaları nedeniyle hayal kırıklığına uğramış Arap Amerikalı ve Müslüman seçmenlere seslenirken birkaç Müslüman lideri de sahneye davet etti.
Trump’ın yaklaşık 242 bin Müslüman barındıran Michigan’ı almasının Beyaz Saray’a giden yolda önemli bir adım olduğu belirtiliyor.
BAŞA BAŞ YARIŞ
ABD siyaseti üzerine çalışmalar yürüten Prof. Dr. Burak Küntay güncel durumu Cumhuriyet’e değerlendirdi.
Kamala Harris’in Demokrat Parti’den adaylığı kesinleşince Trump’ın önüne geçtiğini anımsatan Küntay, “Bugün itibarıyla iki aday da başa baş gidiyor. Wisconsin, Michigan, Pensilvanya demokratlar için çok elzem bir duvardır. Harris eğer bu duvarı kırdırmaz ve alırsa, diğerlerinde de bir sürpriz çıkmazsa başkan olur” dedi.
Küntay, Trump’ın ise kendisi için önemli eyaletleri almasının yanı sıra Harris’i bu üç eyaletten birinde devirmesi durumunda başkan seçileceğini söyledi.
Trump’ın Michigan mitingini de yorumlayan Küntay, “Trump mikropolitik oynayarak Michigan’daki imamlarla görüştü. Araplar da dahil toplam Müslüman nüfus yüzde 5 civarında. Başa baş giden bir seçimde Trump eğer orayı devirirse başkan olur. Araplar, sonucu değiştirebilir” diye konuştu.
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