Yayınlanma: 28.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.10.2024 - 04:00

Trump’ın yaklaşık 242 bin Müslüman barındıran Michigan’ı almasının Beyaz Saray’a giden yolda önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

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ABD siyaseti üzerine çalışmalar yürüten Prof. Dr. Burak Küntay güncel durumu Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Kamala Harris’in Demokrat Parti’den adaylığı kesinleşince Trump’ın önüne geçtiğini anımsatan Küntay, “Bugün itibarıyla iki aday da başa baş gidiyor. Wisconsin, Michigan, Pensilvanya demokratlar için çok elzem bir duvardır. Harris eğer bu duvarı kırdırmaz ve alırsa, diğerlerinde de bir sürpriz çıkmazsa başkan olur” dedi.

Küntay, Trump’ın ise kendisi için önemli eyaletleri almasının yanı sıra Harris’i bu üç eyaletten birinde devirmesi durumunda başkan seçileceğini söyledi.

Trump’ın Michigan mitingini de yorumlayan Küntay, “Trump mikropolitik oynayarak Michigan’daki imamlarla görüştü. Araplar da dahil toplam Müslüman nüfus yüzde 5 civarında. Başa baş giden bir seçimde Trump eğer orayı devirirse başkan olur. Araplar, sonucu değiştirebilir” diye konuştu.