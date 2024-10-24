ABD’de başkanlık yarışı: Trump, Harris’in önünde

Wall Street Journal’ın yaptığı ankete göre Cumhuriyetçilerin başkan adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris’e göre yüzde 47’ye 45’lik bir farkla önde gidiyor.

ABD’de başkanlık yarışı: Trump, Harris’in önünde
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İHA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 17:23

ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimine sayılı günler kaldı.

Ülkenin köklü gazetelerinden Wall Street Journal, 19-22 Ekim arasında bin 500 kayıtlı seçmenle yapılan anket sonuçlarını paylaştı.

Katılımcıların yüzde 47’si eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump’a, yüzde 45’i ise ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris’e oy vereceğini ifade etti.

Financial Times gazetesinin son anketinde de seçmenlerin yüzde 44’ü Trump’a ekonomi konusunda daha fazla güvendiğini belirtirken, Harris’e güvenenlerin oranı yüzde 43’te kaldı.

Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı’nın verilerine göre 25 milyon seçmen, başlayan erken oylama sürecinde sandık başına giderek ya da posta yoluyla oyunu kullandı.


Etiketler: #Donald Trump #Kamala Harris

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