Araştırma: 21. yüzyılın sonuna kadar milyarlarca insan yok olacak

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 12:10

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 12:11

Akademisyenler tarafından ortaya atılan bir "kıyamet günü" senaryosuna göre, "21. yüzyılın sonuna kadar dünya nüfusundan milyarlarca insan yok olacağı" öne sürüldü.

Ülkeleri baz alarak gerçekleştirilen çalışmaya göre, dünya nüfusunun 2040 yılı civarında 8,5 milyar ile zirve yapacağı kaydedilirken, ancak daha sonra "önümüzdeki altmış yıl boyunca dünyanın en yoksul ülkelerinin yoksulluktan kurtulması sonucunda bu sayının büyük ölçüde düşeceği" belirtildi.

Araştırmacılar, daha iyi eğitim ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra temiz enerjiye erişimin bir sonucu olarak, 2100 yılında dünya nüfusunun yaklaşık 6 milyara düşeceğine inanıyor.

Earth4All proje lideri ve araştırmanın arkasındaki Norveç İşletme Okulu Sürdürülebilirlik Merkezi'nin direktörü Per Espen Stoknes, "Düşük gelirli ülkelerdeki hızlı ekonomik kalkınmanın doğurganlık oranları üzerinde büyük bir etkisi olduğunu biliyoruz. Kız çocukları eğitime erişebildikçe, kadınlar ekonomik olarak güçlendikçe ve daha iyi sağlık hizmetlerine erişebildikçe doğurganlık oranları düşer" dedi.

Çalışmada, Afrika'da Angola, Nijer, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Nijerya gibi bazı ülkelerin yanı sıra Afganistan gibi bazı Asya ülkelerinde nüfus artışının en yüksek seviyede olduğu kaydedildi.

