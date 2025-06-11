Araştırma: Alkol, pankreas kanseri riskini artırıyor

Daha önce alkolün göğüs, kolon, yemek borusu, gırtlak, karaciğer, ağız ve boğaz kanserleriyle ilişkili olduğunu açıklayan ABD Genel Cerrahı’nın Ocak ayında yayınladığı uyarısına, şimdi pankreas kanseri de eklendi. Yeni araştırma, alkolün doğrudan pankreas hücrelerine zarar verdiğini ortaya koydu.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın (IARC) “Nutrition and Metabolism” Birimi Başkanı Dr. Pietro Ferrari, “Şimdiye kadar pankreas kanseriyle alkol ilişkisi net değildi. Ancak artık elimizde güçlü kanıtlar var” dedi.

Araştırma kapsamında ortalama yaşı 57 olan 2,5 milyon kişi yaklaşık 16 yıl boyunca takip edildi. Bu süreçte 10 bin 067 pankreas kanseri vakası tespit edildi.

Sonuçlara göre, her 10 gramlık günlük etanol artışı, pankreas kanseri riskini %3 oranında yükseltiyor. Bu oran, özellikle düzenli içki tüketen kadınlar ve erkeklerde dikkat çekici seviyelere ulaşıyor:

Kadınlarda günlük 15-30 gram (1–2 standart içki): %12 risk artışı

Erkeklerde 30-60 gram (2–6 içki): %15 risk artışı

Günlük 60 gram üzeri tüketimde risk: %36 artış

ŞARAP HARİÇ TUTULDU

Çalışmada dikkat çeken bir başka bulgu ise pankreas kanseri riski ile özellikle bira ve sert içkiler (viski, votka vb.) arasında bağlantı bulunması.

Buna karşılık, şarap tüketiminin bu riskle ilişkilendirilmediği belirtildi.

Ancak araştırmacılar, bu bulgunun farklı yaşam tarzı ve tüketim alışkanlıklarına bağlı olabileceğini ve kesin sonuçlar için daha fazla araştırma gerektiğini ifade etti.

“GÜVENLİ İÇKİ MİKTARI YOK”

WebMD Baş Hekimi Dr. Neha Pathak, çalışmanın ortaya koyduğu bulgularla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Önemli olan şu: Kanser açısından bakıldığında, alkol için gerçekten güvenli bir seviye yok. Bu çalışma bunu bir kez daha ortaya koyuyor.”

Addiction psikiyatristi Dr. Adam Scioli de, alkolün uzun süredir toksin olarak bilindiğini ve yıllardır “sağlıklı olabilir” söyleminin yanlış anlaşıldığını vurguladı:

“Alkol, değiştirilebilir bir kanser risk faktörüdür.”

ARAŞTIRMANIN SINIRLAMALARI VAR

Araştırma her ne kadar kapsamlı olsa da bazı sınırlamalara dikkat çekildi. Alkol tüketimi yalnızca orta–geç yaş aralığında ve tek bir zaman diliminde ölçüldü.

Uzmanlar, erken yetişkinlik dönemi alkol tüketimi ve binge-drinking (aşırı içki tüketimi) gibi özel alışkanlıkların da detaylı olarak incelenmesi gerektiğini belirtti.