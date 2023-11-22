Araştırma: 'Kaç para seni mutlu eder?'

ABD'de gerçekleştirilen bir ankette, bir kişinin mutlu olabilmesi için ortalama ne kadar paraya ihtiyaç duyduğu ortaya konuldu.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 22.11.2023 - 17:03
Araştırma: 'Kaç para seni mutlu eder?'
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ABD'de yapılan ankette bir insanın mutlu olabilmesi için ortalama ne kadar paraya ihtiyaç duyduğu araştırıldı. Anket sonuçlarında, ortalama yıllık 284 bin doların insanları mutle edeceği sonucu çıktı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, 2 bin 34 kişiyle yapılan araştırmanın sonucunda yaklaşık 10 ABD vatandaşından 6'sı, paranın mutlulukla satın alabileceğine inandığı belirtildi. 

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen araştırmada; Boomer, X, Milenyum (Y), Z kuşaklarının mutlu olmak için yıllık ne kadar kazanmaları gerektiği soruldu. "Boomer" kuşağının yıllık para beklentisi 124 bin dolar olurken Z kuşağının yıllık para beklentisi, 128 bin dolar oldu.

1946-64 yılları arasında doğan "Boomer" kuşağının yıllık 124 bin dolar, 1965-80 yılları arasında doğan X kuşağının ise 139 bin dolar yıllık gelirden memnun olacağı ankette ortaya sonuçlarına yansıdı.

1981-96 yılları arasında doğan Y kuşağının mutlu olmak için 525 bin dolara ihtiyaç duyarken, 1997-2012 yılları arasında doğan Z kuşağının beklentisi, yıllık 128 bin dolar oldu.

Araştırmada kuşaklara göre beklenen yıllık gelir şöyle:

  • Boomer: 124 bin dolar (yaklaşık 3.5 milyon TL)
  • X Kuşağı: 139 bin dolar (4 milyon TL)
  • Y Kuşağı: 525 bin dolar yıllık gelir (15 milyon 134 bin 385 TL)
  • Z Kuşağı: 128 bin dolar (3.6 milyon TL)

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