Z kuşağı hastalık izni alıp konsere gitmeye daha yatkın

Yayınlanma: 25.09.2023 - 09:39

Güncelleme: 25.09.2023 - 09:39

Z kuşağının konsere gitmek için işten hastalık izni alma ihtimalinin Y kuşağından iki kat daha fazla olduğu yeni bir araştırmada ortaya kondu.

YouGov ve Viagogo'nun yürüttüğü araştırmada Birleşik Krallık (BK) genelinde 2 bin yetişkinle anket yapıldı.

Bu örneklem havuzunda Y kuşağının yüzde 8'i bir canlı performansa gitmek için hasta taklidi yapıp izin alabileceğini söylerken, Z kuşağının da yüzde 17'si aynı şeyi yapabileceğini belirtti.

Y kuşağı 1981'le 1996 arasında, Z kuşağı da 1997'yle 2012 arasında doğanları kapsıyor.

Independent Türkçe'nin aktardığı araştırma, genç neslin kendinden öncekilere kıyasla müziğe daha fazla ilgi duyduğuna işaret ediyormuş gibi görünürken, Z kuşağı katılımcılarının yüzde 43'ü en sevdikleri sanatçının canlı performansında ön sırada yer alma şansı için 6 ay boyunca alkolü bırakabileceğini söyledi.

Bu oran, BK'de aynı şeyi yapacağını söyleyen yetişkinlerin genel ortalaması olan yüzde 28'den daha yüksekti.

Daha az şaşırtıcı olansa çalışmada, Z kuşağının canlı etkinliklerden sosyal medyada içerik paylaşma ihtimalinin Y kuşağından yüzde 10 daha yüksek çıkması.

Channel 4'un patronu Alex Mahon'un Z kuşağının işyerine "tartışma" ya da "bir fikre katılmama" yeteneğinden yoksun halde geldiğini söylemesinin ardından bu haber çıktı.

Sosyal medyayı suçlayan Mahon, 20 Eylül Çarşamba günü Cambridge'de düzenlenen Royal Television Society konferansında "Özellikle de pandemi sonrası dönemde kısa içerik biçimlerinin yoğunlaşmasıyla işyerine gelen gençlerin, Z kuşağının bir şeyleri tartışma becerisine sahip olmadığını görüyoruz" demişti.

Bir şeyleri tartışma becerisine sahip değiller, bir fikre katılmama becerisine sahip değiller.

Channel 4'un yaptırdığı bir araştırma, Britanya toplumunun televizyon canlı yayını yerine günde ortalama 5 saat video izlediğini göstermişti.

Bu araştırmaya göre kısa video biçimi (genellikle yaklaşık bir dakika veya daha kısa içerikler), 16 ile 34 yaş arasındakilerin izlediği içeriğin yüzde 45'ini oluştururken, daha yaşlıların izlediği şeylerin yüzde 25'ini oluşturuyor.

Dijital ilerlemenin hızlı yaşandığı bir dönemde doğan Z kuşağı, teknoloji meraklısı bir kuşak sayılıyor.

2018 Ağustos'ta Bloomberg'ün Birleşmiş Milletler verilerine dayanarak hazırladığı bir raporda, Y kuşağının yakın gelecekte sayıca Z kuşağının gerisinde kalabileceği bulunmuştu.