Arjantin’de 70 milyon yıllık ‘kusursuzca korunmuş’ bir dinozor yumurtası bulundu

Patagonya bölgesinde çalışan paleontologlar, Kretase dönemine ait olduğu düşünülen ve yaklaşık 70 milyon yıl öncesine tarihlenen bir dinozor yumurtası buldu.

Basın kaynaklarından derlenen bilgilere göre, bulunan yumurtanın kabuğu neredeyse kusursuz şekilde korunmuş, hiçbir çatlak bulunmuyor. Bilim insanlarına göre bu durum, yumurtanın içinde hâlâ embriyonik doku kalıntıları olabileceği anlamına geliyor.

CANLI YAYINDA ORTAYA ÇIKARILDI

Keşif, 7 Ekim’de canlı yayın sırasında Arjantin Doğa Bilimleri Müzesi’nden bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Bilim insanları, yumurtanın “sanki kısa süre önce bırakılmış kadar iyi durumda” olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, yumurtanın etçil theropod türlerinden Bonapartenykus cinsine ait olabileceğini düşünüyor. Bu tür, Geç Kretase döneminde yaşamış ve ince kabuklu, hassas yumurtalarıyla biliniyordu. Bu nedenle bu denli sağlam bir örneğin bulunması bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Araştırmacılardan Gonzalo Muñoz, National Geographic’e yaptığı açıklamada, “Tam anlamıyla bir sürprizdi. Etçil bir dinozora ait yumurta bulmak zaten nadir; böylesine iyi korunmuş birini bulmak ise olağanüstü,” dedi. “Ekibin yaşadığı sevinç tarif edilemezdi.”

JURASSIC PARK GERÇEK Mİ OLUYOR?

Bilim insanları şimdi, yumurtayı gelişmiş tarama teknolojileriyle inceleyerek içinde korunmuş embriyon kalıntıları olup olmadığını araştıracak. Eğer bu kalıntılar bulunursa, dinozorların evrimi, gelişimi ve yumurtadan çıkış süreçleri hakkında eşsiz bilgiler elde edilecek.

Bazı kişiler bu keşfi, 'Jurassic Park’ın gerçek hayattaki habercisi' olarak görse de, bilim insanları için asıl önem taşıyan, bu yumurtanın paleontoloji tarihinin en büyük atılımlarından biri olma potansiyeli.

Bonapartenykus (sağda)

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN İZLENDİ

Keşif anı, YouTube’da VeoNoticias kanalında canlı yayınlandı ve dünyanın dört bir yanındaki dinozor meraklıları anbean bu tarihi ana tanıklık etti.

Keşif ekibinin lideri Federico Agnolín, “Bilim artık, eskiden ulaşamadığımız insanlara ulaşabiliyor,” dedi.

Yumurtanın içi incelendikten sonra, eser Arjantin Doğa Bilimleri Müzesi’ne gönderilecek ve daha sonra Patagonya’da sergilenmek üzere yerel bir müzeye devredilecek.

BONAPARTENYKUS NEDİR?

Bonapartenykus, yaklaşık 70 milyon yıl önce Güney Amerika’da yaşamış, etçil (theropod) bir dinozor cinsidir. 2012 yılında Arjantin’in Patagonya bölgesinde keşfedilmiş ve Bonapartenykus ultimus adıyla bilim literatürüne girmiştir.

Bu tür, Alvarezsauridae ailesine aittir — yani küçük boyutlu, iki ayak üzerinde yürüyen, kuş benzeri dinozorlar grubuna. Alvarezsauridler genellikle uzun bacaklara, kısa kolların ucunda tek bir güçlü pençeye ve tüylere benzer yapısal özelliklere sahiptir.

Temel Özellikleri

Boyut: Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda.

Yaklaşık uzunluğunda. Beslenme: Etçil; muhtemelen böceklerle, özellikle termitlerle besleniyordu.

Etçil; muhtemelen böceklerle, özellikle termitlerle besleniyordu. Dönem: Geç Kretase dönemi (yaklaşık 70 milyon yıl önce).

Geç Kretase dönemi (yaklaşık 70 milyon yıl önce). Yaşam alanı: Günümüz Arjantin’inin güneyi (Patagonya).

Önemi: Bonapartenykus, Alvarezsauridae ailesinin bilinen en geç dönem temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Ayrıca, yumurtalarıyla birlikte bulunan nadir dinozor fosillerinden biridir, bu da üreme davranışlarına dair önemli ipuçları sunar.

Bu dinozorun adı, ünlü Arjantinli paleontolog José Bonaparte’a ithafen verilmiştir. Bonaparte, Güney Amerika’daki dinozor fosillerinin keşfi ve sınıflandırılmasında öncü bir isimdir.

Kısacası, Bonapartenykus, kuşlara evrimsel olarak oldukça yakın, küçük ama bilimsel açıdan son derece önemli bir etçil dinozordur.