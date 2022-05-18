Arnavutluk ile Bulgaristan arasında enerji anlaşması imzalandı

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:35

Arnavutluk’un başkenti Tiran, Arnavutluk’un Albgaz şirketi ile Bulgaristan’ın en büyük özel gaz şirketi Overgas arasındaki anlaşmaya ev sahipliği yaptı.

Albgaz ile Overgas arasında Tiran’da ülke ve Balkan bölgesinde gaz kaynaklarının çoğaltılması için anlaşma imzalandı.

Anlaşmanın imza törenine ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Arnavutluk Enerji Bakanı Belinda Balluku’nun yanı sıra Albgaz Yöneticisi Arber Avrami ile Linden Energy, Overgas Yöneticisi Svetoslav Ivanov katıldı.

Arnavutluk Enerji Bakanı Balluku, törende gerçekleştirdiği konuşmasında anlaşmayı, Arnavutluk’un gazlaştırılma konusunda stratejik projeler açısından önemli bir adım olarak gördüğünü dile getirerek, Arnavutluk’un Vlora limanındaki LNG projesinin ülke için önemli bir proje halindeyken artık bölgesel öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

ANLAŞMA İLE BÖLGE ÜLKELERE DE GAZ SAĞLANACAK

Anlaşma ile Arnavutluk’un ve bölge ülkelerinin gaz kaynaklarının çoğaltılmasına yönelik ortak çalışmalar yürütülmesini öngörüyor.

Arnavutluk’un doğalgaz şebekelerinin kurulması amaçlanan anlaşma ile Kuzey Makedonya ile Kosova gibi ülkelerde gaz tedarikinin güvenli hale gelmesi getirilmesi yönünde çalışmalar yapılacak ve bu ülkelerin Rus gazına olan bağlılıklarının azaltılması için gerekli ortak çalışmalar yürütülecek.

Anlaşmanın hayata geçmesiyle Arnavutluk’un güneyinde bulunan Vlora kentindeki LNG Vlora gaz limanı ve depolama alanın inşası, hem ABD’nin hem de Kuzey Makedonya ve Kosova’nın dikkatini çeken bir proje haline geleceği belirtiliyor.