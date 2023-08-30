Asansörde sıkışan köpeği böyle kurtardı

Köpeğiyle asansöre binen 11 yaşındaki Arjantinli çocuk, tasması asansörün kapısına sıkışan ve bir anda havaya yükselen köpeği kurtardı. Ayakları yerden kesilse de köpeğin tasmasını bırakmayan çocuk, sosyal medyada ‘kahraman’ ilan edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2023 - 20:47
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Arjantin’de sahibinin dikkatsizliği bir köpeği az daha hayattan koparıyordu. 23 Ağustos’ta 11 yaşındaki bir çocuk, tasması asansörü kapısına sıkışan köpeği kurtardı.

Asansörün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğun ayaklarının yerden kesildiği görüldü. Ancak buna rağmen tasmayı bırakmayan çocuk köpeği kurtarmayı başardı.


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