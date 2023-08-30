Asansörde sıkışan köpeği böyle kurtardı

Yayınlanma: 30.08.2023 - 20:47

Güncelleme: 30.08.2023 - 20:47

Arjantin’de sahibinin dikkatsizliği bir köpeği az daha hayattan koparıyordu. 23 Ağustos’ta 11 yaşındaki bir çocuk, tasması asansörü kapısına sıkışan köpeği kurtardı.

Asansörün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğun ayaklarının yerden kesildiği görüldü. Ancak buna rağmen tasmayı bırakmayan çocuk köpeği kurtarmayı başardı.