Aşı karşıtı 'Özgürlük Konvoyu' Brüksel’e ulaştı
Koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için Paris’ten yolan çıkan “Özgürlük Konvoyu” sabah saatlerinde Brüksel’e ulaştı.
Kanada’da başlayan konvoylu aşı protestolarının ardından Fransa’da da Covid-19 kısıtlamalarını ve önlemlerini protesto etmek için konvoy oluşturuldu.
Adı “Özgürlük Konvoyu” konulan ve Paris’ten yolan çıkan konvoy, sabah saatlerinde Brüksel’e ulaştı. Brüksel yönetimi, gelen konvoyun şehir içinde protesto yapmasına izin verilmeyeceğini belirterek göstericilerin şehir merkezine alınmamaları için de birçok noktaya polis konuşlandırdı.
Sabahın erken saatlerinde şehrin tüm girişlerini kapatan polis ekipleri, özellikle yabancı plakalı araçların şehre girmesine izin vermedi. Özgürlük konvoyu protestosu için herhangi bir resmi başvuru yapılmadığını söyleyen polis yetkilileri şehir içinde protestoya izin verilmeyeceğini bildirdi.
Çocukların aşılanmasının sağlık açısından tehlikeli olduğunu savunan konvoydaki protestocular, Belçikalıların da aşı dayatmasına karşı eylemcilerin direnmeleri için onları cesaretlendirdiğini ifade etti.
Şehrin tüm girişlerini kapatan polis araçları sadece Heysel C park alanına girişine izin veriyor. Protestocuların gün içinde şehir merkezinde toplanıp toplanmayacaklarına dair ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- 14 Şubat'a özel 20 bin liralık eurolu kırmızı gül buketi
- Buz pateni mücadelesi nefesleri kesti
- Sinan Aygün için suç duyurusu
- Pınar Gültekin davasında karar çıkmadı
- Mahkeme ranta 'dur' dedi!
- İngiliz futbolcunun sağlık durumu belli oldu
- Apple tekrar dava edildi: Gerekçe yine aynı
- Ilgaz Dağı Kayak Merkezi hafta sonu yoğunluğu yaşadı
- 'Ankara'ya mesaj gönderiyorum'
- Sudan'da sivil yönetime geçiş için gösteriler sürüyor