Aşırı sıcaklar Macaristan'ı etkiledi: Son 121 yılın en sıcak yazı yaşandı

05 Eylül 2022 Pazartesi, 18:00

Macaristan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ülkede yaz mevsimi ortalama sıcaklığının 20,8 derece, bu yıl yaz mevsiminin ortalama sıcaklığının ise 22,8 derece olduğu belirtildi.

Ülkenin birçok yerinde 1901'den beri görülmeyen sıcaklıklar yaşanırken, günlük en yüksek sıcaklık 41,5 dereceyle Kiskunfelegyhaza ve Hodmezövasarhely bölgesinde kaydedildi.

Artan sıcaklığın etkisiyle ülke genelinde kuraklıkların da yaşandığı belirtilen açıklamada, 1991-2020 arasında 203,5 milimetre olan yağış ortalamasının 2022 yaz mevsiminde 137,3 milimetreye düştüğü belirtildi.