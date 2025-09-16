Asker intiharları İsrail Meclisi'ni karıştırdı: Gaziler isyan etti

Knesset Çalışma ve Refah Komitesi’nin pazartesi günkü oturumu, gazilerin öfkeli protestosuna sahne oldu.

Çatışma travması yaşayan eski askerler, yanlarında getirdikleri ilaç torbalarını masaya döktü ve “Bayramlarda intiharlar artacak. Yıllardır uyarıyoruz, kimse önlem almıyor” diye bağırdı.

Komite başkanı Michal Woldiger, yaşananlara tepki göstererek “Yardım etmek istiyoruz ama bu şekilde tartışma yürütemeyiz” dedi.

הלומי הקרב זרקו תרופות בועדת העבודה והרווחה העוסקת במניעת אובדנות - "הכל זה אובדנות, מה אנחנו מחבלים!?" pic.twitter.com/MSsnXmSpyM — ערוץ כנסת (@KnessetT) September 15, 2025

ARTAN İNTİHAR SAYILARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Woldiger, yalnızca gaziler değil, sivil toplumda da intihar oranlarının yükseldiğini belirtti. Özellikle 7 Ekim 2023’te Hamas saldırılarının ardından başlayan çatışmayla birlikte intihar vakalarının keskin biçimde arttığına dikkat çekti.

Ordunun verilerine göre:

2021’de 11 asker intihar etti.

2022’de sayı 14’e çıktı.

2023’te savaşla birlikte 28 asker intihar etti.

2024 başından bu yana 16 yeni vaka kaydedildi.

En çok artış, zorunlu askerlikten çok yedek askerler arasında yaşandı.

ORDU ÖNLEM ARAYIŞINDA

İsrail ordusu, artan intiharlar üzerine yeni adımlar atıldığını açıkladı. Buna göre:

24 saat açık yardım hatları kuruldu,

Komutanlara askerlerde ruhsal çöküntü belirtilerini tespit etmeleri için eğitim verilecek,

200’ü aktif askerler, 600’ü yedekler için olmak üzere 800 yeni ruh sağlığı uzmanı görevlendirilecek.

Buna karşın iç soruşturmalar, intiharların çoğunun travma, uzun süreli cephe görevleri ve yakın arkadaş kayıplarından kaynaklandığını ortaya koydu.

“ARTIK SON VERİN”

Aynı gün öğleden sonra Knesset Dışişleri ve Savunma Komitesi’nde konuşan gazi Itzik Saidyan, hükümeti sert sözlerle eleştirdi:

“15 yıldır bu tartışmalar sürüyor. Bir toplantı daha, bir tartışma daha… Ne zaman anlayacaksınız ki başka hiçbir şey konuşmamalı ve sadece buna odaklanmalısınız?”

Saidyan, “Buna son verin” diye haykırdı. Komite başkanı Boaz Bismuth, Saidyan’a konuyla ilgili danışmanlık görevi teklif etti.

YARALI ASKERLERİN YARISI PSİKOLOJİK SORUN YAŞIYOR

Savunma Bakanlığı Rehabilitasyon Dairesi Başkanı Limor Luria, son iki yılda 20 bin askerin yaralandığını, bunların yüzde 56’sının ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ettiğini açıkladı.

Luria, “Daha on binlerce asker eklenecek. Hizmetleri genişlettik ama özellikle taşrada ciddi terapist eksikliği var” dedi.