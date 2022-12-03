Askeri teçhizat taşıyan tren raydan çıktı: NATO protesto edildi
NATO tanklarını ve zırhlı araçlarını Avrupa'ya taşıyan bir tren Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde raydan çıktı.
Yunan basını ProNews'in aktardığına göre, NATO'ya ait askeri teçhizat taşıyan bir tren vagonu, Yunanistan'ın Dedeağaç yakınlarında raydan çıktı.
Haberde, olayın, düşük hızda hareket eden bir vagonun ağırlığı nedeniyle tekerleğinin raydan çıkarak yan yatması sonucu meydana geldiği belirtiliyor.
Haberde, vagonda yer alan tank, zırhlı araç ve konteynerlerın bir gün önce ABD Ordusu için "Endurance" adlı nakliye gemisi tarafından Dedeağaç LimanI'na indirildiği yazıldı.
Askeri teçhizatların, "Rusya'ya karşı NATO güçlerini güçlendirmek" amacıyla Balkan ve Baltık ülkelerine gittiği, ancak konteynerlerin içeriğinin "Ukrayna'ya gönderilmiş olabileceği" de kaydedildi.
NATO, PROTESTO EDİLDİ
Olay yerine gelen Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyeleri, trenin raydan çıkmasıyla dalga geçerek, NATO karşıtı sloganlar attı.
Parti üyeleri, Yunanistan'daki ABD üslerini de protesto etti.
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