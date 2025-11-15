Askeri törende sahte amiral skandalı

Galler’in Llandudno kentinde düzenlenen Remembrance Sunday (Anma Günü) törenine sahte amiral üniformasıyla katılan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

64 yaşındaki Jonathan David Carley, göğsünü sahte madalyalarla süsleyerek çelenk koyma törenine katılmıştı.

Polis, Carley’nin evine baskın düzenleyerek üniformaya ve madalyalara el koydu.

Emekli bir tarih öğretmeni olan Carley’nin gerçek askerî geçmişinin oldukça sınırlı olduğu ortaya çıktı.

Kamu kayıtlarına göre Carley, 1991’de yedek subay adayı olarak asteğmen rütbesiyle göreve başlamış, ancak bu görev 1995’te sonlandırılmış.

Buna rağmen kendilerini Oxford ve Harvard mezunu, Eton Koleji’nde öğretmenlik yapmış bir “üst düzey amiral” gibi tanıttığı iddia ediliyor.

SAHTE MADALYA VE ÜNİFORMA

Carley’nin üzerinde, gerçek bir amiralin takabileceği ciddiyette madalyalar bulunuyordu:

MBE nişanı

DSO madalyası

Dört harekât madalyası

Yalnızca uzun ve örnek yedek hizmetiyle verilebilen QVRM

Polis tarafından yapılan açıklamada, “yasadışı askerî üniforma kullanımı” kapsamında soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kuzey Galler Polisi, 9 Kasım’daki tören sırasında çekilmiş görüntülerin ardından harekete geçti.

Başmüfettiş Trystan Bevan, şüphelinin Harlech’teki evinde yapılan aramada bir deniz üniforması ve çok sayıda madalya ele geçirildiğini söyledi.

Bevan, “Soruşturma devam ediyor; yeni bilgiler oldukça paylaşılacak” açıklamasında bulundu.

“AŞAĞILAYICI VE SUÇ TEŞKİL EDİYOR”

Kraliyet Donanması, Carley’nin davranışını sert bir dille kınadı.

Bir Donanma sözcüsü, “Bir subayı taklit etmek, hizmetle bağlantısı olan herkes için aşağılayıcıdır ve suç kapsamına girebilir” dedi.

Sözcü ayrıca Remembrance Sunday’in anlam ve ciddiyetinin gölgelenmemesi gerektiğini vurguladı.

Sahte asker vakalarını ortaya çıkaran Walter Mitty Hunters Club, Carley’nin 2018 ve 2019’daki benzer törenlerde de yer aldığını tespit etti.

O dönemlerde yanında tören kılıcı taşıdığı, ancak DSO madalyasını takmadığı görüldü.

DSO madalyası, genellikle tehlike altında liderlik gösteren askerlere veriliyor. Bu prestijli madalyanın son sahiplerinden biri, Special Forces geçmişine sahip Silahlı Kuvvetler Bakanı Alastair Carns MC.