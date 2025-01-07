Askeri üslerden ayrılmıştı: Afrika ülkesinden Fransa'ya yanıt!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 14:52

Güncelleme: 07.01.2025 - 14:52

Senegal'de Başbakan Ousmane Sonko, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Paris'te düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda, Afrika'ya ilişkin bazı açıklamalarına cevap verdi.

Sonko, yaptığı yazılı açıklamada, Senegal'deki Fransız üssünün kapatılmasına ilişkin kararın kendileri tarafından alındığının altını çizerek, "Senegal için bu iddia tamamen yanlış. Konuya ilişkin bugüne kadar hiçbir müzakere yapılmadı ve Senegal aldığı kararla, özgür, bağımsız ve egemen bir ülke olarak kendi iradesini kullandı" ifadelerini kullandı.

Macron'un, "Fransa asker bulundurmasaydı bugün hiçbir Afrika ülkesi bağımsız olamazdı" açıklamasına da değinen Sonko, Fransa'nın Afrika'da güvenliği ve egemenliği sağlayabilecek meşruiyet ve gücü olmadığını belirtti.

Sonko, Fransa'nın iddia ettiği gibi bölgede güvenliği sağlamanın aksine Libya gibi bazı ülkelerin istikrarsızlaştırılmasına sebep olarak Sahel'in güvenliğinde faciaya yol açtığını vurguladı.

Macron'un, Afrikalı liderlerin "Fransa'ya teşekkür etmeyi unuttukları" yönündeki ifadesine de İkinci Dünya Savaşı'ndan bir örnekle yanıt veren Sonko, "İkinci Dünya Savaşı'nda, Fransa saflarında zorla seferber edilen, kötü muamele gören ve nihayetinde ihanete uğrayan Afrikalı askerler olmasaydı Fransa belki de bugün hala Almanya'nın olurdu" ifadesine yer verdi.

MACRON'DAN AFRİKALI LİDERLERE SUÇLAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün Paris'te düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın bir bölümünde Afrika'daki Fransız askerlerinin çekilmesine ilişkin bazı açıklamalarda bulunmuştu.

Fransa'nın Afrika'dan "çekilmediğini", aksine yeni bir düzenle yoluna devam edeceğini belirten Macron, tarihsel bağları ışığında Afrika'ya taşınmayı kendilerinin seçtiğini ve bölgedeki askeri darbelerin sonunda bazılarından ayrılma kararı aldıklarını söylemişti.

Macron, Afrika'da 2013'ten bu yana terörle mücadele için çok çalıştıklarını vurgulayarak "Ancak Afrikalı liderler bize bu konuda teşekkür etmeyi unuttu. Fransız ordusu bu bölgede konuşlanmamış olmasaydı bugün hiçbiri egemen bir devlet olamazdı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Fransa'nın bazı Afrika ülkelerinden darbe nedeniyle ayrıldığının, bazı ülkelerde de askeri varlığını yeniden düzenlemeye karar verdiğinin altını çizen Macron, "Afrikalı liderlere varlığımızı yeniden düzenlemeyi teklif ettik. Nezaket icabı da bu açıklamayı onların yapmasına izin verdik ancak bu nezaketimiz 'Afrika'dan kovuldular' yorumlarına neden oldu" ifadelerini kullanmıştı.

FRANSA, AFRİKA'DAN AYRILIYOR

Son gelişmeler ışığında, sömürge döneminin sona ermesinden bu yana asker bulundurduğu Afrika ülkelerinin yüzde 70'inden fazlasından ayrılmak zorunda kalan Fransa, kıtada sadece Cibuti (1500 asker) ve Gabon'da (350 asker) varlığını sürdürecek.

Son olarak, Fransa'nın yakın müttefiki Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, ülkedeki Fransız üssünün ocak ayında Fildişi Sahili ordusuna devredileceğini duyurmuştu.

Daha önce Çad ve Senegal de ülkelerindeki Fransız askerlerinin ayrılmasını talep etmiş ve bu kapsamda Çad'daki Fransız askerlerinin çekilme süreci geçen yıl aralık itibarıyla başlamıştı.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye da ülkede bulunan yaklaşık 350 Fransız askerinin bu yıl içinde ülkesinden ayrılacağını açıklamıştı.

Mali, Nijer ve Burkina Faso da yaşanan askeri darbelerin ardından Fransa ile askeri işbirliği anlaşmalarını feshetmiş, ülkelerindeki Fransız askerlerini göndermişti.