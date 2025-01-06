Fransa'da çiftçiler eylemde: Traktörler trafiği aksattı

Yayınlanma: 06.01.2025 - 14:11

Güncelleme: 06.01.2025 - 14:11

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'nın en büyük ikinci çiftçi sendikası Coordination Rurale'ın çağrısı ile çiftçiler ülke genelinde eyleme gitti.

Çiftçiler ülkenin doğusundaki Bourgogne-France-Comte bölgesinde yerel saatle 07.00 civarında traktörleri ile yolları kapattı. Lyon yakınlarındaki A7 otoyolu trafiği de eylemlerden olumsuz etkilendi.

Güvenlik güçleri ülkenin farklı noktalarından harekete geçen ve Paris'e gelerek taleplerini hükümete bildirmek isteyen çiftçilerin ilerleyişine engel oldu.

Paris Emniyet Müdürlüğü de çiftçilerin öğleden sonra başkentte yapmayı planladığı eylemi yasakladı.

Öte yandan, Coordination Rurale, AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasına haksız rekabet yaratacağı gerekçesiyle karşı çıkan çiftçilerin eylemlerinin Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi dahil olmak üzere farklı noktalarda birkaç gün süreceğini açıkladı.

Coordination Rurale, AB’nin tarım sektöründe uyguladığı katı kuralların Fransız çiftçilerine dayatılmasına karşı çıkıyor ve AB standartlarına uygun olarak üretilmeyen yabancı çiftlik ürünlerinin ithalatı üzerindeki kontrolün artırılmasını istiyor.

Fransa Başbakanı François Bayrou, ülkenin önde gelen dört tarım sendikası temsilcileri ile 13 Ocak’ta bir araya gelmek istediğini duyurmuştu.

ÇİFTÇİLER ANLAŞMAYA KARŞI

Başta Fransızlar olmak üzere Avrupalı çiftçiler AB ile MERCOSUR arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını, Birlik ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine MERCOSUR tarafından uygulanan gümrük vergi oranlarının da düşürülmesini içeren serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkıyor.

Anlaşma kapsamında Güney Amerika'dan ithalatı kolaylaşacak tarım ürünlerinin Avrupa standartlarına uygun olmadığını savunan çiftçiler, anlaşmanın AB’nin tarım sektöründe oldukça hassas olduğu genetiği değiştirilmiş (GDO) ürünler, pestisitler ve büyüme hormonlarının da birlik bünyesinde serbest dolaşıma girerek, halk sağlığına yönelik tehdit oluşturmasından kaygı duyuyor.

Ayrıca çiftçiler, MERCOSUR ülkelerinde sağlık ve çevre düzenlemelerinin daha esnek, tarım sektöründe işgücü maliyetlerinin daha düşük olması nedeniyle anlaşmanın Güney Amerikalı çiftçiler açısından avantajlı olduğunu belirtiyor.

Çiftçiler AB gibi, tarım alanında kullanılan kimyasal maddelerden karbon salınımına kadar bir dizi koruma tedbirlerinin uygulandığı bir pazara girecek olan Güney Amerika ürünlerinin, yerli mahsuller karşısında haksız rekabete yol açacağını savunuyor.

AB ile MERCOSUR, 2000 yılında serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlamış ve taraflar, 20 yılı yakın müzakere sürecinin ardından 2019'da uzlaşı sağladıklarını açıklamıştı.

Buna rağmen anlaşma, imza ve onay süreci tamamlanmadığından yürürlüğe giremedi.