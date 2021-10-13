Aslanov'a baskılar yeniden başladı

Azerbaycan'da yaptığı yolsuzluk haberleri nedeniyle hapis cezasına mahkum edilen gazeteci Polad Aslanova yönelik baskılar kısa bir duraklamanın ardından yeniden başladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2021 Çarşamba, 18:12
Aslanov'a baskılar yeniden başladı
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Tutuklu gazeteci Polad Aslanov'un eşi Gulmira Aslanova, sosyal medya hesaplarından eşinin cezaevinde yeniden baskı uygulamalarıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Gazetecinin hücre arkadaşının da dövüldüğünü iddia eden Gulmira Aslanov eşine yemek ve su verilmediğini kaydederek "Hapishane müdürü Emin Hasanov, mahkumları Polad Aslanov'un üzerine saldırttı" dedi.

Gülmira Aslanova, Polad Aslanov üzerindeki baskının Halk Cephesi Genel Başkanı Ali Kerimli'nin tutuklu koruması Niyamaddin Ahmedov'un desteğiyle bağlantılı olduğunu ileri sürüyor.


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