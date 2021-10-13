Aslanov'a baskılar yeniden başladı
Azerbaycan'da yaptığı yolsuzluk haberleri nedeniyle hapis cezasına mahkum edilen gazeteci Polad Aslanova yönelik baskılar kısa bir duraklamanın ardından yeniden başladı.
Tutuklu gazeteci Polad Aslanov'un eşi Gulmira Aslanova, sosyal medya hesaplarından eşinin cezaevinde yeniden baskı uygulamalarıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu.
Gazetecinin hücre arkadaşının da dövüldüğünü iddia eden Gulmira Aslanov eşine yemek ve su verilmediğini kaydederek "Hapishane müdürü Emin Hasanov, mahkumları Polad Aslanov'un üzerine saldırttı" dedi.
Gülmira Aslanova, Polad Aslanov üzerindeki baskının Halk Cephesi Genel Başkanı Ali Kerimli'nin tutuklu koruması Niyamaddin Ahmedov'un desteğiyle bağlantılı olduğunu ileri sürüyor.
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