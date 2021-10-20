Aso Yanardağı'nda patlama: Halka 'yaklaşmayın' çağrıları yapılıyor

Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto eyaletinde yer alan Aso Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

AA
20 Ekim 2021 Çarşamba, 07:50
Aso Yanardağı'nda patlama: Halka 'yaklaşmayın' çağrıları yapılıyor
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Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, yanardağın 1 nolu "Nakadake" kraterinde yerel saatle 11.43'te patlama oldu.

Patlamanın ardından kraterin üstünden 3,5 kilometre yükseğe sıçrayan volkanik küller yanardağın 1 kilometre etrafına yayıldı.

JMA volkanik hareketlilik uyarı seviyesinin "halkın yanardağa yaklaşmaması" tavsiyesi olan 3. seviyeye yükseltildiği bildirildi.

Güneybatıdaki Kyuşu bölgesinde bulunan Kumamoto'da yer alan Aso, ülkenin en büyük aktif yanardağı olarak biliniyor.


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