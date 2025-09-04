'Astronot sevgili' tuzağı: 80 yaşındaki kadın tüm birikimini kaptırdı

Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido adasında yaşayan 80 yaşındaki bir kadın, sosyal medyada tanıştığı kişinin “astronot” olduğunu düşünerek dolandırıldı.

Polis, olayın bir “romantik ilişki dolandırıcılığı” (romance scam) olduğunu açıkladı.

Dolandırıcı, kendisini “uzayda bir gemide mahsur kalan astronot” olarak tanıttı. İkilinin çevrimiçi ilişkisi ilerledikçe, sözde astronot kadına “saldırı altında olduğunu ve oksijene ihtiyaç duyduğunu” söyledi.

Kadın, bu yalanlara inanarak yaklaşık 1 milyon yen (yaklaşık 5 bin 800 dolar) gönderdi.

Hokkaido polisi, olayın klasik bir romance scam örneği olduğunu belirterek vatandaşları uyardı:

“İnternette tanıştığınız biri sizden para isterse şüphelenin.”

Geçtiğimiz yıl Sky News’in Kamboçya’da ortaya çıkardığı görüntüler, Güneydoğu Asya’da “dolandırıcılık fabrikaları” kurulduğunu göstermişti.

Bu merkezlerde çalışan binlerce kişi, sahte romantik ilişkilerden online kumara kadar farklı yöntemlerle dünyadaki milyonlarca kişiyi hedef alıyor.

Bir dönem “romantik ilişki dolandırıcılığı” yapan eski bir dolandırıcı da Sky News’a verdiği röportajda, “kurbanları aşık etmek ve büyük paralar koparmak için” kullanılan yöntemleri anlatmıştı.