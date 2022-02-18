Asyalılara yönelik nefret suçları Washington D.C.'de hızla artıyor

18 Şubat 2022 Cuma, 13:10

ABD'nin New York kentinin Queens semtinde Kovid-19 testi için bekleyen insanlar, 29 Aralık 2021. (Fotoğraf: Wang Ying/Xinhua)

Axios haber portalında çarşamba günü çıkan bir habere göre Asyalı toplumlar Covid-19 pandemisinden sorumlu tutulmaya devam ettiği için Washington D.C.'de Asyalılara yönelik nefret suçlarında artış yaşanıyor.

Washington D.C. Polis Departmanı'nın en son verilerine dayandırılan haberde, 2021 yılında etnik/ulusal köken ya da ırka dayalı toplam 91 nefret suçu olayı yaşandı ve bunların 23'ünde Asyalılar hedef alındı.

Haberde Kovid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana insanların virüsün yayılmasından Asyalıları sorumlu tutması nedeniyle "tüm ülkede" Asyalılara karşı ırkçılıkta artış yaşandığı belirtildi.

Haberde San Bernardino'daki Kaliforniya Eyalet Üniversitesi Nefret ve Aşırıcılık Çalışmaları Merkezi'nin yürüttüğü bir araştırmanın sonuçlarına da yer verildi. Söz konusu araştırmada, önde gelen ABD kentlerinde Asyalılara yönelik nefret suçlarının 2021 yılında yüzde 339 arttığı tespit edildi.