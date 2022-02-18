Asyalılara yönelik nefret suçları Washington D.C.'de hızla artıyor
Axios tarafından yapılan araştırmaya göre Asyalılar hala Covid-19 pandemisinden sorumlu tutuluyor ve Washington D.C.'de ırkçılık artıyor.
ABD'nin New York kentinin Queens semtinde Kovid-19 testi için bekleyen insanlar, 29 Aralık 2021. (Fotoğraf: Wang Ying/Xinhua)
Axios haber portalında çarşamba günü çıkan bir habere göre Asyalı toplumlar Covid-19 pandemisinden sorumlu tutulmaya devam ettiği için Washington D.C.'de Asyalılara yönelik nefret suçlarında artış yaşanıyor.
Washington D.C. Polis Departmanı'nın en son verilerine dayandırılan haberde, 2021 yılında etnik/ulusal köken ya da ırka dayalı toplam 91 nefret suçu olayı yaşandı ve bunların 23'ünde Asyalılar hedef alındı.
Haberde Kovid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana insanların virüsün yayılmasından Asyalıları sorumlu tutması nedeniyle "tüm ülkede" Asyalılara karşı ırkçılıkta artış yaşandığı belirtildi.
Haberde San Bernardino'daki Kaliforniya Eyalet Üniversitesi Nefret ve Aşırıcılık Çalışmaları Merkezi'nin yürüttüğü bir araştırmanın sonuçlarına da yer verildi. Söz konusu araştırmada, önde gelen ABD kentlerinde Asyalılara yönelik nefret suçlarının 2021 yılında yüzde 339 arttığı tespit edildi.
İlgili Haberler
- Asya’da ‘hayalet maymunun’ da dahil olduğu 224 yeni canlı türü keşfedildi
- Avustralya hükümeti 'ırkçı' yardım programı yüzünden yerlilere tazminat ödeyecek
- Paris’te ırkçılık karşıtı protesto
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- 'Örtülü' reklamcılar ortaya çıktı
- 'Genetik yatkınlığa bağlı en sık görülen hastalıklar'
- Emekli Albay Alican: 28 Şubat'a monte edildim
- Dengeler değişiyor mu?
- Mehmet Zaman Saçlıoğlu: “Zamanla bir derdim var!”
- Altın fiyatları yükselişe geçti
- Çocuklarda kalp hastalığına işaret ediyor
- Göz altı morlukları neden olur?
- Orhan Kemal’in İstanbul öykülerinden bir seçki
- Pastoral ve karanlık bir masal!