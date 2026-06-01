Ateşkes kâğıt üzerinde kaldı: ABD ve İran’dan karşılıklı saldırı

ABD, hafta sonu İran’daki bazı askeri hedefleri vurduğunu açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise saldırıya karşılık olarak ABD’nin kullandığı bir hava üssünü hedef aldığını duyurdu.

Karşılıklı saldırılar, üç aydır süren savaşı bitirmeye yönelik müzakereler devam ederken gerçekleşti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, saldırıların İran’ın “agresif eylemlerine” yanıt olarak düzenlendiğini bildirdi.

CENTCOM, İran’ın uluslararası sularda görev yapan ABD’ye ait MQ-1 tipi insansız hava aracını düşürdüğünü savundu.

Açıklamada, ABD savaş uçaklarının İran hava savunma unsurlarını, bir yer kontrol istasyonunu ve bölgedeki gemiler için tehdit oluşturduğu belirtilen iki saldırı dronunu hedef aldığı belirtildi.

İRAN'DAN KARŞILIK AÇIKLAMASI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, pazartesi günü yaptığı açıklamada ABD’nin güney İran’a yönelik saldırısına karşılık verdiğini duyurdu.

Açıklamada, ABD tarafından kullanılan bir hava üssünün hedef alındığı belirtildi. Ancak İran tarafı, hangi üssün hedef alındığına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Bölgede gerilim yükselirken Kuveyt’te hava savunma sistemlerinin füze ve dron saldırılarını önlediği bildirildi.

Kuveyt devlet ajansı KUNA, ülke genelinde sirenlerin çaldığını aktardı ancak saldırıların kaynağına ve hedeflerine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

ABD ve İran arasında nisan başında yürürlüğe giren ateşkese rağmen taraflar zaman zaman karşılıklı saldırılar düzenliyor.

Benzer bir saldırı trafiğinin geçen perşembe günü de yaşandığı, tarafların açıklamalarında birbirine yakın ifadeler kullandığı belirtildi. CENTCOM ise ateşkes sürecinde ABD varlıklarını ve çıkarlarını korumayı sürdüreceğini bildirdi.

TRUMP'TAN MÜZAKERE MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, son saldırılara doğrudan değinmeden İran’ın “gerçekten anlaşma yapmak istediğini” savundu.

Trump, müzakerelere yönelik eleştirileri hedef alarak sürecin sonunda “her şeyin yoluna gireceğini” ifade etti:

“İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ve bu anlaşma ABD ve bizimle birlikte olanlar için de iyi olacak. Siyasi fırsatçılar, daha önce hiç görülmemiş düzeyde, defalarca, daha hızlı hareket etmem, daha yavaş hareket etmem, savaşa girmem, savaşa girmemem ya da başka bir şey yapmam gerektiğini söyleyip dururken, işimi düzgün bir şekilde yapmam ve müzakere etmem ÇOK daha zor oluyor. Arkanıza yaslanın ve rahatlayın, sonunda her şey yoluna girecek - her zaman olduğu gibi!"

Savaş, İran ve Lübnan başta olmak üzere bölgede binlerce kişinin ölümüne neden olurken, Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş krizi enerji fiyatlarını artırarak küresel ekonomide baskı yaratıyor.

Trump yönetimi, bir yandan İran’ın nükleer silah geliştirmesini engellemeyi hedeflediğini belirtirken, diğer yandan Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve ABD’de benzin fiyatlarının düşürülmesi konusunda baskı altında bulunuyor.

LÜBNAN DA MASADA

Bölgedeki bir diğer kritik başlık ise İsrail’in Lübnan’da Hizbullah’a karşı yürüttüğü savaş oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazar günü orduya Lübnan içinde daha ileri gitme talimatı verdiğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve Netanyahu ile İsrail-Lübnan müzakereleri üzerine görüştüğü, Washington’un “kademeli gerilimi azaltma” planı önerdiği belirtildi.