Ateşkese rağmen: Netanyahu’dan Gazze’ye saldırı talimatı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği güvenlik toplantısının ardından ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi’ne derhal güçlü saldırılar düzenlenmesi talimatı verdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik birimleriyle yaptığı istişarelerin ardından Gazze Şeridi’ne yönelik yeni bir askeri operasyon talimatı verdi.
Netanyahu, Hamas’ın ABD arabuluculuğunda yürütülen ateşkes sürecini ihlal ettiğini ileri sürerken, Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Güvenlik istişarelerinin ardından Başbakan Netanyahu, orduya Gazze Şeridi'ne derhal güçlü saldırılar düzenlemesi talimatını verdi” ifadeleri yer aldı.