‘Atina ile zemin arayışı’ tepki çekiyor

Yayınlanma: 09.10.2024 - 23:44

Güncelleme: 09.10.2024 - 23:48

Atina-Ankara arasındaki Ege’de müzakere sinyaline eleştiriler yükseldi. Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis’in gelecek ay Atina’da münhasır ekonomik bölge (MEB) ve kıta sahanlığı sınırlandırmasıyla ilgili müzakereler üzerine görüşmeler yapması bekleniyor. Yerapetritis, “Şu anda, iki dışişleri bakanı olarak kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgenin sınırlandırılmasıyla ilgili somut bir görüşmeye geçmek için gerekli koşulların mevcut olup olmadığını değerlendirme görevini üstlenmiş bulunuyoruz” diye konuştu.

‘DEĞİŞİKLİK YOK’

Yerapetritis’in açıklamalarına ilişkin Cumhuriyet’e konuşan diplomatik kaynaklar, “Ege konularında Türkiye’nin tutumunda bir değişiklik olmadığını ve anlaşmazlık konusu olan birden fazla mesele olduğunu” açıkladı. “Kara suları, hava sahası, aidiyeti belirsiz coğrafi formasyonlar, gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması” ve diğer başlıkların tek bir konuya indirgenemeyeceğine belirten kaynaklar, bunların hepsine birden çözüm aranması ve birbiriyle bağlantılı anlaşmazlıkların görüşülmesi gerektiğini söyledi. Kaynaklar, bu konuların her birinde yılların getirdiği müzakerelerin getirdiği kapsamlı bir müktesebat bulunduğuna da dikkat çekerek bu birikimin yok sayılamayacağını vurguladı.

CHP Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, uzun süredir Dışişleri Bakanlığı’nın kamuoyunu birçok önemli konuda kamuoyunu bilgilendirmediğini ifade etti. Uzgel, “Özellikle 2021’den itibaren Erdoğan hükümeti, dış politikada bir ödün verme dönemine girdi. Kim isterse onunla ilişkileri düzeltebilmek için alttan alan, ödün veren bir tarzı var. Şu anda da güven vermiyor” dedi.

‘KUŞKULARIMIZ VAR’

Röportajda Yerapetritis tarafından “uluslararası yargıdan” bahsedildiğini aktaran Uzgel, “İçeriğe dönük olarak da kaygı ve kuşkularımız var. Sayın bakan görüşmelerin içeriğinin ne olduğunu, Türkiye’nin hangi konularda uzlaşıya açık olduğunu açıklamalı. Yunanistan tarafının yaptığı açıklamada ciddi sorunlar var. ‘Biz karasularını görüşmeyiz çünkü egemenlik hakkımız ve karasularını istediğimiz zaman genişletme hakkımızı elimizde tutuyoruz’ deniyor. Türkiye’nin bu konudaki pozisyonu çok net. 12 mile çıkarılmasının savaş nedeni sayılacağı açıklanmıştı. Türkiye’nin buralarda resmi olarak pozisyon alması gerek. Nasıl oluyor da hükümet kıta sahanlığını masaya getiriyor. Kamuoyu bilgilendirilmeli” diye konuştu.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ise Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanı faaliyetlerinin iktidar tarafından sonuçsuz kaldığını belirterek Aralık 2020’den bu yana Türkiye’nin haklarının olduğu bölgelerde “Yunanistan ile ters düşmemek için araştırma ve sondaj faaliyeti yapılmadığını” anımsattı.

‘KITA SAHANLIĞI’ MESAJI

Bağcıoğlu, “Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın son dönemde Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları ile ilgili tahrikkâr paylaşımları ve bu açıklamalara hiçbir cevap verilmemesi de dikkat çekicidir. Faaliyetlerden bu şekilde geri adım atılması ve Yunan iddialarına sessiz kalınması zaten bu tip bir görüşme serisinin başlayabileceği olasılığına akıllara getirmişti. Bu konuda en rahatsız edici olan, gelişmelerin Yunan basını ve siyasiler tarafından aktarılması Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından hiçbir açıklama yapılmamasıdır” ifadelerini kullandı. “Bakanlığa tavsiyemiz yıllardır Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanları paylaşımı konusunda çalışma yapan akademisyenlerin, emekli ve görevdeki bürokratların görüşlerinin yani onlarca yıldır uluslararası hukuka uygun olarak savunduğumuz tezlerimizin dikkate alınmasıdır” diyen Bağcıoğlu, “Ayrıca yapılacak görüşmelerin sadece kıta sahanlığı anlaşmazlığının çözümüne yönelik olarak yapılacağının anlaşıldığı ve bu durumun Türkiye’nin konuya ilişkin sorunların bir bütün olarak ele alınması yaklaşımından fazlası ile uzaklaşılarak Yunan tezlerine uyumlu bir yaklaşım sergilendiği kanaati de oluşmaktadır” tepkisini gösterdi.