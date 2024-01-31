ATM'lere 'sigara içen balık' bantladı: Tutuklandı

Yayınlanma: 31.01.2024 - 10:35

Güncelleme: 31.01.2024 - 11:14

Sosyal medya platformu Instagram'da kullanıcı adı "fish_bandit84" (Balık Eşkıyası) olan bir genç, ABD'nin Utah eyaletinde yer alan Provo kentinde ATM'lere ve kamu malı diğer nesnelere balık bantladığı için tutuklandı.

ABD basındaki haberlere göre, 17 yaşındaki genç bu tuhaf eylemlerini bir yıl boyunca defalarca kez gerçekleştirdi. Bu eylemlerden bazılarını uluslararası alanda da yaptı ve çektiği videoları Instagram hesabında yayımladı. Instagram biyografisine "Yaşa, gül, ATM'lerde balık tut" yazdı.

Bir Instagram videosunda Tokyo'daki bir metro istasyonunda bir ATM'ye bantlanmış balığı paylaşarak, paylaşımına "Uluslararası boyuta gidiyoruz" diye yazdı. Şüpheli genç, eylemlerinde alabalık, levrek, yayın balığı, sazan gibi çeşitli balıkları kullandı. Bir balığın ağzında sigara da vardı.

Şüpheli, son olarak bir alabalığı Provo polis arabasına bantladıktan sonra tutuklandı.