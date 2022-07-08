Avrupa basınında Johnson'ın istifası 'memnuniyetle' karşılandı
İngiliz basınında istifa edeceği iddia edildikten saatler sonra istifasını açıklayan Boris Johnson'ın bu kararı, Avrupa basınında memnuniyetle karşılandı.
Avrupa basını, dün istifa ettiğini açıklayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson için "İngiltere'yi AB'den çıkaran adam sonunda gitti" diyerek istifadan memnun olduklarını yazdı.
Almanya'da Bild gazetesi, "Brexit" vurgusu yapmak amacıyla sıkılmak ve çıkmak kelimelerinden türettikleri "BOREXIT" manşeti ile çıktı. Bild, Johnson'ın Muhafazakar Parti'den istifa ettiğini ancak doğrudan başbakanlıktan istifa etmediğini vurgulayarak "utanç verici yarı istifa" dedi.
(Almanya'da Bild gazetesi)
İrlanda gazetesi The Irish Examiner yazarlarından Suzanne Harrington, köşe yazısında komşusunun bahçede kavga ettiğine benzeterek "Çok zevkli. Tatmin edici derecede zevkli" olduğunu söyledi.
İspanya'nın en yüksek tirajlı El Pais gazetesi, Johnson'ın kaderini Trump'a benzetti.
El Pais, Boris Johnson için "onursuz bir şekilde iktidarı kaybeden" tanımını yaptı. Gazete ayrıca Johnson'ın "tarihteki bir başka Batılı popülist" olduğunu söyledi.
İspanya'da en yüksek tiraja sahip ikinci gazete El Mundo, istifa eden başbakanı "vicdansız lider" olarak nitelendirdi. El Mundo, "Avrupa, gözyaşı ve üzüntü duymadan Johnson'a veda ediyor" diyerek Johnson için "Tek bir dostun yok" yazdı.
Danimarka gazetesi Ekstrabladet, Boris Johnson'ın istifasını "Artık bitti" olarak gördü. Gazetenin yazarlarından Mads Kastrup, "Kendini abartmış" başlıklı yazısında Johnson'ın Covid-19 yasaklarına rağmen evinde düzenlediği partileri öne çıkardı. Kastrup, "Partilerde sarhoş olmaktan başka bir şey yapmıyorken İngiltere'de problemin semptomuydu" dedi.
(Danimarka'nın tabloid gazetesi Ekstrabladet)
İtalya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Reubblica, İngiliz edebiyatının önemli ismi Shakespeare'e ait Kral Lear'a atıfta bulunarak Johnson için "King Liar" (yalancı kral) dedi. Reubblica, Boris Johnson'ın eşi tarafından kandırıldığını öne sürerek "kendi Leydi Macbeth'i tarafından kandırıldı" ifadelerini kullandı.
İtalya'nın bir diğer önemli gazetesi Corriere della Sera, Johnson'ı, "Dünya'nın kralı olmak isteyen çocuk" olarak nitelendirdi.
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