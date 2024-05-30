Avrupa Birliği’nden geçici koruma statüsündeki Suriyeli sığınmacılara 1 milyar avro destek taahhüdü

Yayınlanma: 30.05.2024 - 15:06

Güncelleme: 30.05.2024 - 15:06

Suriye’nin ve bölgenin desteklenmesi konulu 8. Brüksel Konferansı’nda Avrupa Birliği (AB) 2024 ve 2025 yılları için Suriye ve Suriye’nin komşu ülkelerindeki Suriyeli sığınmacılar için 2.12 milyar avro taahhütte bulundu. Yardımın 1 milyar avrosunun Türkiye’de bulunan geçici koruma statüsündeki Suriyeli sığınmacılar ve ‘kırılgan durumdaki ev sahibi topluluklar’ için kullanılacağı belirtildi. Öte yandan 2025 yılına ilişkin taahhütlerin 2027 yılına kadar olan süreyi de kapsayan daha büyük bir mali paketin parçası olduğu kaydedildi. Ayrıca konferansta AB’nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda müzakere edilmiş bir siyasi çözüme ulaşılması ve ‘Suriye halkını desteklemek üzere’ elindeki tüm araçları seferber etmeye devam edeceği vurgulandı.

'GERİ KABUL ANLAŞMASI DERHAL YIRTILIP ATILMALI'

Açıklamanın aslında Türkiye’deki Suriyeliler için hukuki statü olarak ‘mülteci’ kelimesi kullanılırken, Türkler yerine ise ‘ev sahibi topluluklar’ ifadesi kullanıldı. İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun söz konunu gelişmeyi duyurduğu sosyal medya paylaşımına “AB Komisyonu şu kararı alarak resmi sayfasından paylaşıyor ve hiç bir yetkili bu vahim yanlışlığa ses çıkarmıyor Türkiye’de yaşayan Suriyeliler ‘mülteci’ değil geçici koruma kapsamındaki sığınmacılardır. Çünkü sürekli mülteci kavramını kullanarak bize dayatılması sığınmacıların kalıcılıklarına hukuki kılıf üretmekten ibarettir. Türkiye’yi sığınmacılar için hedef ülke haline getiren sürecin bir parçası da bu dayatmacı anlayışı Türkiye’nin kabullenmiş olmasıdır. Suriye ve bölgenin geleceğine destek olabilecek en önemli adım geri dönüşler için Suriye’de yapılacak konutlar ve güvenli bölgelerdir. Sığınmacı geçişini durdurarak Türkiye’de tutan Geri Kabul Anlaşması derhal yırtıp atılmalı ve bu yükü herkes paylaşmalıdır” diyerek tepki gösterdi.