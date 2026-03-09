Avrupa Demokratlar Partisi’nden 'İBB davası'na tepki: 'İmamoğlu'nun gerçek suçu...'

Avrupa Demokratlar Partisi'nin (European Democrats) sosyal medya hesabından İBB davasına ilişkin bir paylaşım yapıldı.

"İMAMOĞLU'NUN 'GERÇEK SUÇU'..."

Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İmamoğlu’nun “gerçek suçunun” kamuoyu yoklamalarında önde görünmesi olduğu savunuldu ve şu ifadelere yer verildi:

’’Bugün İstanbul’da, aralarında kentin belediye başkanı ve Türk muhalefetinin önde gelen isimlerinden Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 402 sanığın yargılandığı davanın duruşması başlıyor. 3 bin 900 sayfalık iddianame, avukatlar ve gazeteciler üzerindeki ağır kısıtlamalar ve gösteri yasağıyla birlikte değerlendirildiğinde, İmamoğlu’nun asıl 'suçunun' anketlerde önde gitmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı demokratik bir alternatif oluşturması olduğu görülüyor. Adalet siyasi bir silaha dönüştüğünde, demokrasinin kendisi de ortadan kaldırılmaya başlanır.’’