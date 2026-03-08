Trump’tan ‘İran’da yeni lider’ açıklaması: ‘Eğer onay alamazsa…’

Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail saldırılarında öldürülmesinin ardından İran, yeni liderinin belirlendiği doğruladı. Ancak, seçilen ismin güvenlik gerekçeleri nedeniyle kamuoyunu duyurulmayacağı açıklandı.

Bunun ardından ABD Başkanı Donald Trump, ABC News’e verdiği röportajda yeni liderin kendisinden ‘onay’ almazsa "uzun süre görevde kalamayacağını" ileri sürdü.

Trump “Eğer bizden onay alamazsa uzun süre görevde kalamayacak. Her 10 yılda bir geri dönmek zorunda olmak istemiyoruz. Çünkü benim gibi bir başkanının yoksa bunu yapacak biri olmaz” ifadelerini kullandı. Trump “Nükleer silaha sahip olmalarını istemiyorum” diye konuştu.

Söz konusu saldırılar için bir başka gerekçe daha sunan Trump, İran’ın tüm Ortadoğu’yu ‘ele geçirmeye’ çalıştığını söyledi. Trump “Onlar kağıttan kaplan. Bir hafta önce öyle değillerdi ve saldırmaya hazırlanıyorlardı. Planları tüm Ortadoğu'ya saldırmak, tüm Ortadoğu'yu ele geçirmekti” dedi.

Trump, savaşın ne kadar süreceği sorulduğunda ise ‘tahminde bulunmayacağını’ söyledi. Trump "Bilmiyorum. Hiçbir zaman tahminde bulunmam. Sadece şunu söyleyebilirim ki, hem öldürücülük hem de zaman açısından planlanandan öndeyiz” dedi.

ABD Başkanı Trump gazetecilere bu savaşın sadece dört ila beş hafta süreceğini söylemişti.

Yükselen petrol fiyatlarını "küçük bir aksaklık" olarak nitelendiren Trump “Bu dolambaçlı yolu kullanmak zorunda kaldık. Dolambaçlı yolun ne getireceğini tam olarak biliyordum. Ama güzel yanı, onların 44 gemisini, yani tüm donanmalarını batırdık. Tüm hava kuvvetlerini etkisiz hale getirdik. Tüm iletişim ve telekomünikasyon sistemlerini devre dışı bıraktık. Uçaksavar sistemleri yok oldu. Hiçbir savunmaları kalmadı. Tek yapabildikleri konuşmak” ifadelerini kullandı.