Avrupa 'ısı kubbesi' etkisi altında kavruluyor: 'Ölümler artabilir...'

Fransa’dan Portekiz’e, İspanya’dan Türkiye’ye uzanan geniş bir alan, 'ısı kubbesi' etkisi altında kavruluyor. Avrupa’nın birçok ülkesinde sıcaklıklar 40°C’nin üzerine çıkarak, bunaltıcı bir hava dalgası yaşatıyor. Avrupa meteoroloji kurumlarının verilerine göre, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artması bekleniyor.

Özellikle İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi güney ülkelerinde yetkililer, artan orman yangını riskine karşı yeni uyarılar yayımladı. Çarşamba günü sıcaklıkların zirve yapması ve hafta sonunda bazı bölgelerde yağmurun serinletici bir etki getirmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, İspanya’nın Sevilla kentinden yaptığı açıklamada, aşırı sıcakların artık “nadir bir olay değil, yeni normal” olduğunu söyledi. “Gezegenimiz ısınıyor ve tehlikeli hale geliyor; hiçbir ülke bundan muaf değil” dedi.

İTALYA VE PORTEKİZ YÜKSEK ALARMDA

Portekiz’de Pazar günü nüfusun yaklaşık üçte biri, aşırı sıcaklık ve orman yangınları nedeniyle yüksek alarm durumundaydı. Pazartesi günü 18 bölgeden 7’si için 'kırmızı alarm' verilirken sıcaklıkların 43°C’ye ulaşması bekleniyor. İç kesimlerin tamamı, yangın riski açısından tehlike altında.

Öte yandan, İtalya Sağlık Bakanlığı, 21 şehirde 'kırmızı alarm' ilan etti. Bu durum, özellikle risk grubundaki yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalar için büyük bir tehlike anlamına geliyor.

Liguria ve Sicilya bölgelerindeki yerel yönetimler, inşaat ve tarım gibi dış mekan işlerine aşırı sıcak saatlerde çalışma kısıtlaması getirdi. Roma’da turistler, Kolezyum ve Trevi Çeşmesi gibi popüler yerlerde şemsiyelerle ve kamusal çeşmelerle serinlemeye çalıştı. Milan ve Napoli’de ise sokak satıcıları limonata satarak hem turistlere hem de yerlilere sıcakla mücadelede yardımcı oluyor.

FRANSA’DA SOSYAL YARDIMLAR ARTIRILDI

Fransa genelinde hava sıcaklığı oldukça yüksek seyrederken, klima yaygın olmadığı için yerel ve ulusal yetkililer evsizler, yaşlılar ve açık havada çalışanlar için özel önlemler aldı. Paris’te Seine Nehri kıyısında sisleme cihazları yayalar için serinletici bir ortam sağladı.

Bazı turistler ise sert sıcaklar nedeniyle açık hava aktivitelerini erteledi. Örneğin, Ohio’dan Paris’e gelen Andrea Tyson, bisiklet turunu yapmaktan vazgeçtiğini söyledi: “Bugün bisiklet turu yapacaktık ama hava çok sıcak olacağı için iptal ettik” dedi.

ALMANYA VE İNGİLTERE’DE SU KISITLAMALARI BAŞLADI

Güney Almanya’da pazartesi günü 35°C, çarşamba günü ise 39°C sıcaklıklar bekleniyor. Bazı Alman şehirlerinde nehir ve göl suyu kullanımına kısıtlamalar getirildi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da ise yılın en sıcak günü olacağı öngörülüyor; sıcaklıkların 35°C’ye kadar çıkması bekleniyor. Wimbledon tenis turnuvasının açılış gününde kaydedilen en yüksek sıcaklık rekorunu da kırması bekleniyor.





İSPANYA’DA TARİHİ SICAKLIK

Euronews’un bildirdiğine göre, İspanya’nın güneyindeki Sevilla’da 42°C’ye ulaşan sıcaklıklardan hem yerli halk hem de turistler bunalmış durumda. Ülkenin güney ve orta kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerinde seyrediyor. Portekiz sınırına yakın El Granado kasabasında ise 46°C ile yeni bir sıcaklık rekoru kırıldı.

İspanya Meteoroloji Kurumu Aemet, Haziran ayının tarihin en sıcak Haziran ayı olma yolunda olduğunu belirtti. 1975-2000 yılları arasında sadece iki kez yaşanan Haziran ayı sıcak hava dalgası sayısı, 2000-2004 arasında dokuz kere yükseldi.

YUNANİSTAN’DA BÜYÜK YANGIN

Yunanistan’da hava koşulları nedeniyle orman yangını alarmı devam ediyor. Yazın ilk sıcak dalgasının hafta sonuna kadar sürmesi beklenirken, Atina’nın güneyinde Perşembe günü başlayan geniş çaplı yangın nedeniyle tahliyeler yapıldı ve önemli yollar kapandı. Antik Poseidon Tapınağı yakınlarındaki yangın, kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılarak evlere zarar verdi ve dumanlar gökyüzünü kapladı.

Yunan yetkililer, yangınla mücadele için 130 itfaiyeci, 12 uçak ve 12 helikopter sevk etti. Polis, 40 kişiyi tahliye ederken beş bölge için zorunlu tahliye emri verildi.

UZMANLARDAN UYARI

Lancet Public Health tarafından geçen yıl yayımlanan bir araştırmaya göre, iklim değişikliği ve sıcaklığa bağlı ölümlerin sayısı önümüzdeki 30 yılda dört kat artabilir.

Uzmanlar, aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalar gibi hassas gruplar için ciddi sağlık sorunları yaratabileceği konusunda uyarıyor. Yerel yönetimler, en sıcak saatlerde fiziksel aktivitelerden kaçınılmasını ve bol sıvı tüketilmesini tavsiye ediyor.