Avrupa kaynıyor... Dünya liderleri Trump-Zelenski krizine ne tepki verdi?

Yayınlanma: 28.02.2025 - 23:30

Güncelleme: 28.02.2025 - 23:40

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleşen ve felaketle sonuçlanan görüşmede, kameralar önünde eşi benzeri görülmemiş sertlikte bir tartışmaya girdi. Trump, Zelenski'yi açıkça azarlarken, Ukraynalı lider kendini savunmakta zorlandı. Bu gelişme dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

Zelenski’den X paylaşımı

"Teşekkürler Amerika, desteğiniz için teşekkür ederim, bu ziyaret için teşekkür ederim. Teşekkürler @POTUS, Kongre ve Amerikan halkı. Ukrayna adil ve kalıcı bir barışa ihtiyaç duyuyor ve tam olarak bunun için çalışıyoruz."

RUSYA

Eski Rusya Devlet Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev’in Telegram paylaşımı:

"Trump ilk kez kokainci soytarıya yüzüne karşı gerçeği söyledi: Kiev rejimi Üçüncü Dünya Savaşı ile oynuyor. Ve nankör domuz, domuz ahırının sahiplerinden sağlam bir tokat yedi. Bu faydalı bir gelişme. Ama yeterli değil – Nazi makinesine yapılan askeri yardımı tamamen durdurmalıyız."

İTALYA

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'nin X paylaşımı:

"Barışa odaklanın, bu savaşı durdurun! Hadi @realDonaldTrump!"

DESTEK AÇIKLAMALARI

Macron, Portekiz ziyaretinde gazetecilere şu açıklamada bulundu:

"Rusya saldırgandır ve Ukrayna mağdur taraftır. Üç yıl önce Ukrayna’ya yardım etmek ve Rusya’yı yaptırımlarla cezalandırmak konusunda hepimiz haklıydık ve bunu sürdürmeliyiz. Biz, yani Amerika Birleşik Devletleri, Avrupalılar, Kanadalılar, Japonlar ve diğer birçok ülke, başından beri savaşan herkese teşekkür etmeli ve onlara saygı duymalıyız. Çünkü onlar onurlarını, bağımsızlıklarını, çocuklarını ve Avrupa’nın güvenliğini korumak için savaşıyorlar. Bunlar basit gerçekler ama böyle zamanlarda hatırlamak önemli."

İSPANYA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in X paylaşımı:

"Ukrayna, İspanya senin yanındadır."

NORVEÇ

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere’nin TV2’ye yaptığı açıklama:

"Beyaz Saray’da bugün gördüklerimiz ciddi ve üzücüydü. Ukrayna hâlâ ABD’nin desteğine ihtiyaç duyuyor ve Ukrayna’nın güvenliği ile geleceği, hem ABD hem de Avrupa için önemlidir. Başkan Volodimir Zelenski, Ukrayna’da güçlü bir desteğe sahip, Avrupa’da geniş bir destek görüyor ve halkını, Rusya’nın saldırıları altında son derece zorlu ve acımasız bir süreçten geçirdi. Trump’ın Zelenski’yi, Üçüncü Dünya Savaşı pahasına kumar oynamakla suçlaması son derece mantıksız bir ithamdır ve bu açıklamadan kesinlikle uzak duruyorum. Norveç, özgürlük mücadelesinde Ukrayna’nın yanındadır. Trump yönetiminin de Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barışın önemini anlamasını umuyoruz."

ESTONYA

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna’nın X paylaşımı:

"Barışın önündeki tek engel, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in saldırganlık savaşına devam etme kararıdır. Eğer Rusya savaşmayı bırakırsa savaş biter. Eğer Ukrayna savaşmayı bırakırsa Ukrayna diye bir ülke kalmaz. Estonya’nın Ukrayna’ya desteği sarsılmaz. Avrupa’nın harekete geçme zamanı."

POLONYA

Polonya Başbakanı Donald Tusk’un X paylaşımı:

"Sevgili @ZelenskyyUa, sevgili Ukraynalı dostlar, yalnız değilsiniz."

ALMANYA

Almanya’da Hristiyan Demokratların Grup Başkanvekili Johann Wadephul’un X paylaşımı:

"Beyaz Saray’dan gelen görüntüler şok edici. İşgal altındaki bir ülkenin başkanını sırtından nasıl bıçaklayabilirsiniz? Özgür Avrupa, Ukrayna’ya ihanet etmeyecek!"