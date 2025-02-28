Macron'dan, Trump ve Zelenski arasındaki tartışmaya ilişkin ilk açıklama
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin Beyaz Saray'daki tartışmasıyla ilgili, "Yardım edenlere teşekkür edilmeli ve başından beri savaşanlara saygı duyulmalı" dedi.
Macron, 2 günlük ziyareti kapsamında bulunduğu Portekiz'de basına yaptığı açıklamada, Trump ve Zelenski'nin Beyaz Saray'da Oval Ofis'te kameralara yansıyan tartışmasını değerlendirdi.
Rusya'nın "saldırgan" ülke, Ukrayna toplumunun ise "saldırıya uğrayan taraf" olduğunu savunan Macron, "Hepimiz Ukrayna'ya destek vermekte ve Rusya'ya yaptırım uygulamakta haklıydık." dedi.
Macron, "Yardım edenlere teşekkür edilmeli ve başından beri savaşanlara (Ukraynalılara) saygı duyulmalı" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Trump, Zelenski'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne olmuştu.
Tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edilirken, Zelenski Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.
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