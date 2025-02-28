Beyaz Saray'daki tarihi tartışmanın ardından Zelenski'den ilk açıklama

Yayınlanma: 28.02.2025 - 22:46

Güncelleme: 28.02.2025 - 23:33

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne oldu.

Tartışmanın ardından Zelenski Beyaz Saray'ı terk etti.

TEŞEKKÜR MESAJI

Tartışmanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski teşekkür mesajı yayımladı.

Zelenski mesajında, "Teşekkürler Amerika, desteğiniz için teşekkürler, bu ziyaret için teşekkürler. Teşekkürler Trump, Kongre ve Amerikan halkı. Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa ihtiyacı var ve biz tam da bunun için çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.