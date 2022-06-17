Avrupa Komisyonu: 'Ukrayna'ya aday ülke statüsü verilebilir'
Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın üyeliği ile ilgili kararını açıkladı. Komisyon, Ukrayna'nın aday ülke olabileceğini açıkladı.
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