Avrupa Komisyonu: 'Ukrayna'ya aday ülke statüsü verilebilir'

Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın üyeliği ile ilgili kararını açıkladı. Komisyon, Ukrayna'nın aday ülke olabileceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2022 Cuma, 13:11
Avrupa Komisyonu: 'Ukrayna'ya aday ülke statüsü verilebilir'
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