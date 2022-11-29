Avrupa Komisyonu'ndan uyarı: Önümüzdeki kış büyük zorluklarla karşı karşıyayız
Avrupa Komisyonu Enerji Direktörü Ditte Juul Jorgensen, Avrupa Birliği'ni 2023-2024 kışında büyük zorluklar beklediğini açıkladı.
Avrupa Komisyonu Enerji Direktörü Ditte Juul Jorgensen, AB'nin 2023-2024 kışında, önümüzdeki aylarda yaşanacak sorunlardan daha büyük olabilecek büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu ileri sürdü.
Ditte Juul Jorgensen, AB'nin Rus enerjisine olan bağımlılığının halen enerji tasarrufu yoluyla tüketimi azaltmaya yönelik önlemler üzerinde çalıştığını ve gelecek yıl Rusya'dan enerji alımını terk etmesinin pek mümkün olmadığını söyledi.
Jorgensen, "Zor bir kış olacak ama hazırlanmak için elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Önümüzdeki aylardan daha büyük bir zorluğun 2023-2024 kışında yaşanacağına inanıyorum" dedi.
Jorgensen, Rus gazının Avrupa pazarındaki payının daha önce yüzde 40 civarında olduğu tahmin edilirken, Kasım ayında ABD ve diğer ortaklardan gelen arzın artması nedeniyle bu oranın sadece yüzde 7 olduğunu söyledi.
"TEDBİRLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"
AB'nin Mart ve Nisan 2023'te enerji kaynaklarını yenilemede zorluklar öngördüğünü belirten Jorgensen, AB'nin talep açısından şu anda enerji tasarrufu yoluyla AB tüketimini azaltmaya yönelik tedbirler üzerinde çalıştığını söyledi.
Jorgensen, Avrupa'nın Rus enerjisine bağımlılığının bir yıl içinde sona erip ermeyeceğine ilişkin, "Bu düşündüğünüz hızda mümkün değil. Rus kaynaklarından bağımsız hale gelmemizde talep azaltımı ve enerji verimliliğinin önemini vurgulamak istiyorum" diye konuştu.
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