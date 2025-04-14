Avrupa Konseyi’nden hak ve özgürlük vurgusu

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunu “yakından takip” ettiğini söyledi.

Avrupa Konseyi’nden hak ve özgürlük vurgusu
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Doğa Öztürk
Yayınlanma: 14.04.2025 - 04:00

4. Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Berset, İBB merkezli operasyon ve sonrasında yaşananlara ilişkin konuştu. 

Berset, “Bu gelişmeler ülke genelinde protestolara, gazetecilerin gözaltına alınmasına ve kolluk kuvvetlerince orantısız güç kullanıldığına dair iddialara yol açmıştır. Yargı süreçlerine halel getirmeksizin belirtmek isterim ki ifade ve basın özgürlüğü, barışçıl toplanma hakkı ve adil yargılanma hakkı da dahil olmak üzere Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan haklar, demokratik güvenliğin temelini oluşturur. Üye devletler için bağlayıcıdır” dedi. 

AİHM kararlarının tam olarak uygulanmasına vurgu yapan Berset, “Yaklaşan Ankara ziyaretim sırasında, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerine sadık kalmasının önemini bir kez daha vurgulayacağım” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Alain Berset #Avrupa KOnseyi

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