CHP'li milletvekillerine Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde yeni görev

Yayınlanma: 29.01.2025 - 18:32

Güncelleme: 29.01.2025 - 18:32

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin bu yılki ilk oturumu 27 Ocak'ta Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleştirildi.

Oturumda 18 kişilik Türkiye heyetinden 3 CHP milletvekili görevlendirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Yargıçlarını Belirleme Komitesine seçildi.

İstanbul Milletvekili Namık Tan, AKPM Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Başkan Yardımcılığına, İstanbul Milletvekili Yunus Emre de AKPM Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komisyonu Başkan Yardımcılığına getirildi.