Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Avrupa Konseyi'nin 'İmamoğlu' bildirisine tepki!

Yayınlanma: 28.03.2025 - 14:47

Güncelleme: 28.03.2025 - 14:47

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin, gözaltına alınan ve ardından tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili çağrısına ilişkin açıklamada bulundu.

"TARAFSIZLIK İLKESİNİ AÇIKÇA İHLAL EDEN BİR YAKLAŞIMIN ÜRÜNÜ"

Söz konusu bildiriye tepki gösteren Bakan Tunç, bildiriyi 'iç hukuka müdahale' olarak niteledi ve sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından alınan ve ülkemize yönelik ağır ithamlar içeren bildiri, hem hukuki gerçeklerden uzak hem de tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden bir yaklaşımın ürünüdür. Türkiye, Avrupa Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi’ni imzalayan, onaylayan ve iç hukukuna dahil ederek bu alandaki kararlılığını defaatle ortaya koymuş bir Hukuk Devletidir.

Yargı süreçleri, bağımsız ve tarafsız mahkemeler eliyle, hukukun üstünlüğü çerçevesinde yürütülmektedir. Siyasi saiklerle hazırlanmış bu tür açıklamaların, yargının bağımsızlığına saygı göstermekten çok, iç hukukumuza müdahale niteliği taşıdığı açıktır. Devam eden yargı süreçleri hakkında ön yargılı ve tek taraflı değerlendirmelerde bulunmak, evrensel hukuk ilkeleriyle bağdaşmaz.

Yerel yönetimlere ilişkin uygulamalar, tamamen hukuk kuralları çerçevesinde, Anayasa ve kanunlarımıza uygun olarak suç iddiası ile yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle gerçekleştirilmiştir. Herkes kanun önünde eşittir. Kamu görevlilerinin, suç teşkil eden eylemlerle ilişkilendirilmesi halinde yargı önünde hesap vermeleri evrensel bir hukuk ilkesidir.

Türkiye’de hiçbir vatandaşımız, siyasi görüşü nedeniyle değil, ancak somut ve ciddi delillere dayalı olarak yargı süreçlerine tabi tutulur. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin tarafsız ve yapıcı bir diyalog zemini arayışı yerine, ön yargılı ve siyasallaşmış bir dil kullanması, kendi itibarlarına da zarar veren bir tutumdur."

AVRUPA KONSEYİ'NİN BİLDİRİSİNDEKİ ÇAĞRI NEYDİ?

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, bugün düzenlediği acil oturumda kabul ettiği bildiriyle Türkiye’ye, muhalefet partilerinden seçilmiş belediye başkanlarına yönelik yargı süreçlerine ve tutuklamalara son verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Bildiride, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuklu belediye başkanlarının serbest bırakılması talep edilmişti. Ayrıca, savunma haklarının güvence altına alınması ve makul şüpheye dayalı açık deliller olmaksızın uzun süreli tutukluluk uygulamalarından kaçınılması gerektiği vurgulanmıştı.