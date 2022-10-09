Avrupa Konseyi’nden ‘sansür yasası' eleştirisi: İfade özgürlüne engel
Avrupa Konseyi, ‘dezenformasyon yasasının’ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından güvence altına alınan ifade özgürlüğüne ‘engel’ teşkil ettiğini açıkladı.
Muhalefet tarafından 'sansür yasası' olarak eleştirilen "Dezenformasyonla Mücadele Yasası"nın birçok maddesi TBMM'de kabul edildi. Türkiye'de özellikle muhalefet tarafından eleştirilen düzenlemeye bir tepki de Avrupa Konseyi'nden geldi.
AFP'nin haberine göre, Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerinin anayasa ve yasalarının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ve Konsey'in ilkelerine uygun olup olmadığını denetlemekle hükümlü Venedik Komisyonu, cuma günü konuyla ilgili "acil bir görüş" metni yayınladı.
Metinde, 2023 Haziran'da yapılacak seçim öncesi yapılan düzenlemenin potansiyel sonuçları nedeniyle "endişe" belirtildi. "Oto sansür" endişesinin vurgulandığı açıklamada, Türkiye'deki yasaların dezenformasyonla mücadele için yeterli olduğu vurgulandı.
"İfade özgürlüğü üzerinde olası keyfi kısıtlamalar" içeren bir tasarının kabul edilmesi için "acil bir toplumsal ihtiyaç" bulunmadığı belirtilen metinde, düzenlemenin AİHS'in "ifade özgürlüğü" maddesine aykırı olduğu vurgulandı.
Dezenformasyon yasasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine yönelik görüş, 21 ve 22 Ekim tarihlerinde Venedik Komisyonu'nun bir sonraki genel oturumuna sunulacak.
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