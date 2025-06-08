Avrupa’nın kalbinde savaş senaryosu: Sığınak seferberliği başladı

Almanya Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi (BBK) Başkanı Ralph Tiesler, ülkenin hâlihazırda büyük bir savaş senaryosuna hazırlıksız olduğunu söyledi.

“Uzun süre boyunca Almanya’da savaşın olası bir senaryo olmadığına inanıldı. Bu anlayış değişti. Avrupa’da büyük çaplı bir saldırı savaşı riski bizi endişelendiriyor” diyen Tiesler, ülke genelinde tünellerin, metro istasyonlarının, otoparkların, kamu binalarının bodrumlarının ve diğer mevcut altyapıların sığınağa dönüştürülmesini önerdi. Bu planın yaz aylarında kamuoyuna sunulacağı belirtildi.

Tiesler, “Yeni sığınaklar inşa etmek çok zaman alır ve maliyeti yüksek olur. Bu yüzden eldeki yapılar hızla değerlendirilmeli” uyarısında bulundu.

Soğuk Savaş’tan kalma yaklaşık 2 bin sığınaktan sadece 580’i kullanılabilir durumda ve bunların da ciddi şekilde modernize edilmesi gerekiyor. Bu sığınaklar, Almanya nüfusunun sadece %0,5’ine denk gelen yaklaşık 480 bin kişiyi koruyabiliyor.

BBK verilerine göre Finlandiya’da 50 bin sığınak mevcut ve nüfusun %85’ine denk gelen 4,8 milyon kişilik kapasite sağlanabiliyor.

UYARI SİSTEMLERİ DE YETERSİZ

Tiesler, yalnızca fiziksel altyapının değil, dijital ve lojistik sistemlerin de elden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Halka sığınaklara nasıl ulaşabileceklerinin açıkça gösterilmesi için yön tabelaları, uygulamalar ve sireni sistemleri yeniden yapılandırılmalı.

Mevcut mobil uyarı uygulamalarının siber saldırılara açık olduğunu belirten Tiesler, bu sistemlerin acilen güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tiesler, BBK’nın planlarının uygulanabilmesi için hükümetten ciddi bir bütçe talep etti. Gerekli fonun, Mart ayında Almanya’nın borç freni uygulamasını askıya almasının ardından serbest bırakılan altyapı ve savunma harcamalarından sağlanması bekleniyor.

BBK Başkanı’na göre sadece önümüzdeki dört yıl içinde en az 10 milyar Euro, önümüzdeki on yıl için ise 30 milyar Euro gerekecek.

ZORUNLU SİVİL KORUMA HİZMETİ GÜNDEMDE

Tiesler, ayrıca zorunlu veya gönüllü bir sivil koruma hizmeti kurulmasını ve vatandaşların bireysel olarak hazırlıklı olmasını önerdi. Her hanenin en az 10 günlük temel gıda ve su stoku bulundurması gerektiğini söyledi.

Tiesler, “72 saatlik bir acil durum stoku bile günlük hayatın aksamasında büyük fark yaratır” diyerek Avrupa genelinde giderek daha çok dile getirilen bireysel dayanıklılık çağrılarına katıldı.

UKRAYNA'DAKİ SALDIRILAR UYARICI NİTELİKTE

Tiesler’in açıklamaları, Rusya’nın Ukrayna’daki Harkiv kentine gece saatlerinde düzenlediği ve 3 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı son saldırıların ardından geldi.

Harkiv Belediye Başkanı, bunun savaşın başlangıcından bu yana yaşanan “en güçlü saldırı” olduğunu ifade etti.

Bu tür saldırılar, başta Baltık ülkeleri olmak üzere Polonya ve Almanya gibi Batı ülkelerinde tehdit algısını artırıyor.