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Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor'dan yaşamını yitiren 10 orman işçisi için taziye

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor'dan yaşamını yitiren 10 orman işçisi için taziye

25.07.2025 12:35:00
Güncellenme:
ANKA
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Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor'dan yaşamını yitiren 10 orman işçisi için taziye

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında hayatını kaybeden orman işçileri ve AKUT gönüllüleri için yayımladığı taziye mesajında, "Bu hafta Eskişehir'de 10 cesur orman işçisi trajik bir şekilde hayatlarını kaybetti. En derin taziyelerimi sunuyorum" dedi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında hayatını kaybeden orman işçileri ve AKUT gönüllüleri için taziye mesajı yayımladı.

Amor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Şiddetli orman yangınları, iklim değişikliğinin de etkisiyle Akdeniz havzasında dehşet verici bir sorun haline gelmektedir. Bu hafta Eskişehir'de 10 cesur orman işçisi trajik bir şekilde hayatlarını kaybetti. En derin taziyelerimi sunuyorum. AB ve Türkiye, bu artan tehditle mücadele etmek için işbirliğini güçlendirmelidir."

İlgili Konular: #eskişehir #Şehit #Avrupa Parlamentosu