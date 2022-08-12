Avrupa, Rusya'ya bağımlılığı azaltmak için enerji tasarrufuna gidiyor

12 Ağustos 2022 Cuma, 22:14

Doğalgaz ve enerji kaynakları için Rusya'ya bağımlı olan Avrupa ülkeleri, bu bağımlıklarını azaltmak için enerji tasarrufu sağlayacak çeşitli önlemler getirdi.

Almanya, İspanya, Fransa da dahil olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi, enerji tasarrufu için sokak lambalarını kapatma ve klima kullanımını kısıtlama gibi kararlar aldı. Avrupa genelindeki ülkeler, Rus enerjisine bağımlılıklarını azaltırken, enerji kaynaklarındaki kıtlığı önlemek amacıyla da enerji kullanımlarını azaltma planları yaptı.

İSPANYA'DA KLİMALAR EN DÜŞÜK 27 DERECEDE ÇALIŞIYOR

İspanya hükümeti, enerji tasarrufu için dükkanlara geceleri ışıklarını kapatmalarını, klima ve ısıtıcıları ise belirli bir limitle kullanmaları gerektiğini söyledi. İspanya hükümeti bu doğrultuda işletmelere yazın klimayı 27 dereceden düşük, kışın ise ısıtmayı 19 dereceden yüksek tutmalarını yasaklayan bir kararname yayınladı.

Hükümet ayrıca mağazalara, ısıtma sistemleri çalışırken kapıların açık kalmasını önlemek için otomatik kilitler takmalarını ve mağaza önlerinin 22.00'den itibaren karanlık tutulmasını sağlamalarını söyledi. Yetkililer kamu binaları için de benzer önlemlerin geçerli olduğunu belirtti. İspanya, bu değişikliklerin kısa vadede gaz ve petrol talebini yüzde 5 azaltabileceğini ve ülkenin Mart ayına kadar gaz tüketimini yüzde 7 azaltma hedefine ulaşmasına yardımcı olacağını söyledi. Öte yandan ülkenin bazı kesimleri ise önlemlerin bireysel özgürlüğü sınırladığını öne sürerek, bunların "güvensizlik oluşturduğunu ve turizmi korkuttuğunu" belirtti.

FRANSA'DA GECE SAATLERİNDE IŞIKLI REKLAM PANOLARI YASAKLANACAK

Fransa'da, Temmuz ortasında açıklanan enerji planı önlemlerinin Eylül ayının sonuna doğru uygulanması planlanıyor. Fransa'nın Enerji Dönüşümü Bakanı Agnes Pannier Runacher, hükümetin, mağazalarda klima ve ısıtma cihazları çalışırken kapıların açık bırakılmasını yasaklamayı hedeflediğini belirtti. Hükümet, tüm şehirlerde 01.00 ile 06.00 arasında ışıklı reklam, tabela ve panoların yasaklanabileceğini açıkladı. Ayrıca Fransa'da, yaklaşık 12 bin belediye enerji tasarufu için geceleri kamusal aydınlatmayı tamamen veya kısmen kapatma kararı aldıklarını duyurdu.

ALMANYA SOKAK AYDINLATMALARINI KAPATIYOR

Gaz arzının yaklaşık 3'te birini Rusya'dan karşılayan Almanya'da hükümet, enerji tasarrufu konusuda bir dizi tavsiye yayınladı. Hükümet, kamu ve ofis binaları ile büyük salonlar gibi “insanların sıklıkla vakit geçirmediği alanlarda” ısıtma sistemlerinin kapatılması yönünde çağrıda bulundu. Ayrıca Almanya'daki bazı şehirlerde bulunan sokak aydınlatmaları da azaltılırken, Başkent Berlin'de yaklaşık 200 tarihi bina ve anıtı aydınlatan spot ışıkları kapatıldı.

İTALYA'DA ENERJİ TASARRUFU PLANI HAZIRLANIYOR

İtalya ise İspanya ile benzer önlemleri alarak, kışın ısıtmayı en fazla 19 derecede, yazın ise soğutmayı en fazla 27 derece ile sınırlandırdı. Hükümet, geceleri sokak aydınlatmalarını azaltmayı ve dükkanları erken kapatmayı içerebilecek bir acil durum tasarruf planı hazırladığını duyurdu.

POLONYA'DA YALITIM ÇAĞRISI

Polonya, enerji tasarrufu için henüz ulusal bir plan ortaya koymazken, ülkede kömür krizi yaşanabileceğinden endişe duyuluyor. Uzmanlara göre Polonya'da 1 milyon ila 2 milyon ton arasında kömür sıkıntısı yaşanabileceği ön görülüyor. Temmuz ayında Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, önlem olarak Polonyalılara evlerinin yalıtımlarını önceden tamamlamaları çağrısında bulundu. Morawiecki, daha iyi yalıtım ve ısıtma sistemleri satın alınması tavsiyesinde bulundu.

"GÜVENLİK SORUNUNA NEDEN OLABİLİR"

Öte yandan sokak ışıklarının belirli saatlerde kapatılacak olmasının şehirlerde güvenlik açısından sorun oluşturabileceği endişeleri öne sürüldü. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Bilim, Teknoloji ve İnovasyonda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Başkanı Ines Sanchez de Madariaga, güvenlik eksikliğinin özellikle kadınlar üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu ve bireylerin çevresini görebilmesinin kendilerini güvende hissetmelerinin anahtarı olduğunu vurguladı. Madariaga, "Kadınlar cinsel saldırı ve güvensizlik riski duyduklarında, bir yerlere gitmekten vazgeçiyorlar" şeklinde konuştu.

Almanya'daki Helmholtz Çevre Araştırmaları Merkezi'nden Biyolog Reinhard Klenke ise, "Birçok kişi güvenliğin azalmasından korkuyor, ancak güvenliğin daha az ışıkla azalmadığını veya daha fazla ışığın daha fazla güvenliğe katkıda bulunmadığını gösteren çok sayıda çalışma var" dedi.