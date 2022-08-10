Avrupa'da kuraklık alarmı
Avrupa'nın neredeyse yarısında kuraklık durumunun "uyarı verici" seviyede, yüzde 17'sinde ise "alarm" seviyesinde olduğu bildirildi.
Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa Kuraklık Gözlemevinin verilerine göre, bu yaz yüksek hava sıcaklığının etkilediği Avrupa kıtasında su seviyeleri düştü ve bazı bölgelerde su kıtlığı görülmeye başladı.
Kuraklık göstergelerine göre temmuz ayı itibarıyla kıtanın geneli ve İngiltere'nin yüzde 47'sinde kuraklık düzeyi "uyarı verici", yüzde 17'sinde de "alarm" düzeyine çıktı.
İklim değişimi nedeniyle rekor seviyelere çıkan hava sıcaklığının Fransa, İspanya, İtalya ve hatta Hollanda'da su kıtlığına yol açtığı, birçok akarsu yatağının kuruduğu belirtildi.
Gözlemevi yetkilileri, ağustos ve eylül ayı boyunca Avrupa kıtasında kuraklığın devam edeceğini beklediklerini bildirdi. Bu durumun kuraklığın seviyesini artıracağı, ayrıca tarım, enerji ve su temininde ciddi etkileri olacağı ifade edildi.
AB'nin Kopernik İklim Değişikliği Servisi ise yağışların azlığı ve yüksek sıcaklıklara bağlı olarak orman yangınları açısından da kıta genelinde daha fazla tehlike bulunduğu uyarısını yaptı.
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