Avrupa'da zeytinyağı krizi: Stoklar neredeyse tükenme noktasına geldi

Yayınlanma: 29.09.2023 - 11:57

Güncelleme: 29.09.2023 - 11:58

Avrupa'da yerel zeytinyağı stokları neredeyse tükendiği bildirildi. Hava koşullarının üretime ikinci kez zarar vermesinin ardından daha fazla kıtlık yaşanmasının beklendiği kaydedildi.

Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi olarak bilinen Filippo Berio'nun İngiltere kolunun CEO'su Walter Zanre, talebi karşılamak için Güney Amerika'dan mal ithal etmek zorunda kaldığını söyledi.

Zanre, "Bugün zeytinyağı satın almak neredeyse fiziksel olarak imkansız. Her şey tükenmiş durumda. Yine zor bir yıl geçirdik. Yazın başlarında işlerin daha iyiye gideceğini düşünmüştük ama yaz ilerledikçe işler daha da kötüye gitti" dedi.

Zanre, şirketin hala teslimat taleplerini karşılayacak stoğa sahip olduğunu, ancak Avrupa genelinde toptan tedarikin tükenmesi nedeniyle Ekim ayında başlayacak olan bu yılki hasattan önce açığı kapatmak için Şili'den zeytinyağı ithal etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Zanre ayrıca, durumun önümüzdeki yıllarda daha da kötüleşeceğini savunarak, "Su konusunda büyük bir sıkışma noktası var. Sadece zeytin için değil, tüm Akdeniz yetiştirme bölgesi için" diye konuştu.

ÜRETİM, TALEBİ KARŞILAYAMIYOR

Uluslararası Zeytin Konseyi'ne göre, kuraklık ve 40 dereceyi aşan sıcak hava dalgalarının İspanya'daki üretimi vurmasının ardından küresel üretimin 2,4 milyon tona düşmesi, geçen yılki hasattan daha az olması ve yaklaşık 3 milyon tonluk küresel talebin oldukça altında kalması bekleniyor.

Yunanistan, İtalya ve Portekiz'in yanı sıra Türkiye ve Fas gibi diğer önemli yetiştirme bölgelerindeki aşırı hava koşullarının da krize katkıda bulunduğu belirtildi.

Avrupalı çiftçiler, düşük orandaki üretimin artan enerji ve işçilik maliyetleriyle birleşmesi sonucu gelirlerinin de darbe aldığını belirtiyor.

SATIŞ FİYATLARI TAVAN YAPTI

Kıtlık korkusu, toptan satış fiyatlarını tavan yaptırdı. İspanya'nın güneyindeki Endülüs'ten elde edilen sızma zeytinyağının fiyatı bu ay kg başına 8,45 Avro'ya yükselerek geçen yılki fiyatın iki katından fazla arttı ve 20 yıldan uzun bir süreyi kapsayan fiyat verilerine göre İspanya için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu durum, İngiltere'deki büyük süpermarketlerde perakende fiyatlarının yüzde 47 oranında artmasına yol açtı.

İtalya'nın 350 bin tona kadar üretim yapma umutlarının, kuraklık da dahil olmak üzere aşırı hava koşulları ve son dolu fırtınaları nedeniyle yıkıldığı düşünülüyor.