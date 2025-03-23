Avrupa'dan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk tepki: 'Demokrasiye saldırı'

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasını demokrasiye yönelik bir "saldırı" olarak yorumladı.

Avrupa'dan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk tepki: 'Demokrasiye saldırı'
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 11:24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Avrupa Konseyi'nden ilk tepki geldi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Cools Marc, “Belediye Başkanı İmamoğlu'nun tutukluluğu demokrasiye saldırıdır; serbest bırakılmalıdır” dedi.

Öte yandan, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Sekreteri Mathieu Mori, İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasını "demokrasiye bir saldırı" olarak yorumladı.

Mori, "(Avrupa Konseyi) Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden Başkan İmamoğlu ile dayanışma, tutukluluğu demokrasiye bir saldırıdır, serbest bırakılmalıdır!" ifadelerini kullandı.

 

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alındı.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmalardan ilki, İBB'de yolsuzluk iddialarıyla ilgili olup, bu kapsamda Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve bazı İBB yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 100 kişi gözaltına alındı.

Diğer soruşturma ise “kent uzlaşısı” adı altında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili terör suçlamalarını içeriyor. Bu kapsamda, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, İBB Genel Sekreteri Mahir Polat ve 6 kişi daha gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

İmamoğlu, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Avrupa KOnseyi

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