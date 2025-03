Avrupa'dan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk tepki: 'Demokrasiye saldırı'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Avrupa Konseyi'nden ilk tepki geldi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Cools Marc, “Belediye Başkanı İmamoğlu'nun tutukluluğu demokrasiye saldırıdır; serbest bırakılmalıdır” dedi.

Öte yandan, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Sekreteri Mathieu Mori, İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasını "demokrasiye bir saldırı" olarak yorumladı.

Mori, "(Avrupa Konseyi) Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden Başkan İmamoğlu ile dayanışma, tutukluluğu demokrasiye bir saldırıdır, serbest bırakılmalıdır!" ifadelerini kullandı.

Congress President @CoolsMarc on the current situation in Türkiye ????: “Mayor İmamoğlu’s detention is an assault on democracy; he must be released."



